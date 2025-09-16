Преди посещението на Тръмп във Великобритания: Google обяви инвестиция за 5 млрд. паунда в AI

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Google обявява инвестиция от 5 милиарда паунда във Великобритания в сферата на изкуствения интелект преди визитата на Тръмп. Министър-председателят Рейчъл Рийвс посочи, че това представлява „вот на доверие“ към британската икономика, точно когато Google се готви да отвори първия си център за данни в страната, предава The Gardians.
Американският технологичен гигант обяви във вторник, че ще вложи 5 милиарда паунда във Великобритания през следващите две години. Целта е да се отговори на нарастващото търсене на услуги, базирани на изкуствен интелект, което също така представлява стратегическа подкрепа за британското правителство. Инвестицията съвпада с откриването на новия център за данни на компанията в Уолтъм Крос, Хартфордшир, като се очаква да допринесе за създаването на хиляди нови работни места.
Рейчъл Рийвс, която се стреми да ускори икономическия растеж на фона на предизвикателства в икономиката, заяви, че инвестициите в развойна дейност, капиталови разходи и инженерни дейности представляват „силен вот на доверие“ към Обединеното кралство. В същото време САЩ подготвя официалната визита на президента Доналд Тръмп, който ще участва в редица бизнес събития и срещи с технологични лидери.
Google уточни, че планира да инвестира 5 милиарда паунда в развойни дейности, инженерство и капиталови разходи, включително водещи изследвания в сферите на науката и здравеопазването чрез Google DeepMind. От компанията заявиха, че това ще ускори технологичния напредък, ще подсили киберсигурността и ще допринесе за създаването на работни места. Очаква се инвестицията да съдейства за отварянето на около 8 250 работни места годишно в различни британски сектори.
Първият британски център за данни на Google ще бъде официално открит от Рийвс във вторник, отговаряйки на нарасналото търсене на услуги като Google Cloud, Workspace, Search и Maps. Междувременно, според информация от „Гардиън“, новият център за данни на Google в Есекс може да генерира около 570 000 тона въглероден диоксид годишно.
В същия ден Рийвс ще е домакин на среща на високо равнище между водещи американски и британски финансови институции на Даунинг стрийт. Събитието ще се проведе съвместно с американския финансов министър Скот Бесент и ще включва представители на компании като BlackRock, Barclays и Blackstone. Президентът Тръмп ще бъде във Великобритания за двудневно официално посещение, което ще включва държавен банкет с участието на технологични ръководители и водещи министри, както и бизнес срещи и пресконференция с премиера Киър Стармър.
