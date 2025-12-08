Мъск създава нов фирмен град - ето къде ще се намира

Плановете включват производствени халета, около 20 жилищни сгради за служители, научен център, фитнес площи и други удобства

Американският предприемач Илон Мъск разширява присъствието си в щата Тексас чрез изграждането на нов „фирмен град“, който ще носи името Снейлбрук, съобщава германската медия NTV. Новото населено място се развива в окръг Бастроп, разположен на около 560 километра северно от комплекса на SpaceX и прилежащия град Старбейс, информира Bloomberg, цитира БТА. Името Снейлбрук (от англ. snail, охлюв) идва от талисмана на The Boring Company — компанията на Мъск за тунелно строителство. Проектът обхваща над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, като там вече се намират офиси на SpaceX и платформата X. Според Bloomberg плановете включват производствени халета, около 20 жилищни сгради за служители, научен център, фитнес площи и други удобства.

Снимка: bTV

За разлика от изграждането на Старбейс, развитието на Снейлбрук напредва относително гладко. От кореспонденция между компании на Мъск и местните власти става ясно, че регионът разчита силно на инвестициите на предприемача, което дава възможност фирмата да отправя специфични искания към администрацията. The Boring Company, основана с цел да намали разходите за тунелно строителство и да облекчи трафика чрез подземна инфраструктура, действа в Бастроп от 2021 г. Оттогава проектът се разширява бързо, като част от инфраструктурата е строена без всички необходими разрешителни, което води до глоби, включително за нарушения в управлението на отпадъчните води. В официални документи подходът е описан като „конфронтационен“.

Компанията е търсила възможности за намаляване на данъчната тежест — чрез искания за отлагане на такси и предложение да не се плащат училищни данъци при създаване на детска градина в рамките на проекта, като това предложение е било отхвърлено. Паралелно местната агенция за икономическо развитие е подкрепила законови промени, които позволяват по-голяма гъвкавост при издаване на лицензи за алкохол, от които се е възползвал фирменият Prufrock Pub. В замяна компанията е предложила дарения и участие в изграждането на спортни съоръжения.

Снимка: Ройтерс

Местните власти отчитат, че Снейлбрук стимулира икономическата активност чрез нови работни места, търговски обекти и планиран обществен център в областите науки, технологии, инженерство и математика. Това засилва благосклонността към инициативите на Мъск. В същото време ускореното развитие създава и трудности. Представители на общността и природозащитни организации предупреждават за риск от увеличено количество отпадъчни води и недостатъчни мерки за защита на околната среда. След обществени реакции The Boring Company и SpaceX се отказват от идеята да изпускат над 100 000 галона пречистени отпадъчни води дневно в река Колорадо, като пречистването вече се извършва от града.

Поставя се въпросът дали окръг Бастроп успява да поддържа темпото на инвестициите или се оформят паралелни структури, действащи почти независимо от публичната администрация. Пример за това е предложението на The Boring Company за тунел от 600 метра, свързващ центъра на града с брега на реката, оценен на около 7,5 милиона долара; докато градът търси финансиране, част от местните жители изразяват съмнения. Снейлбрук и Старбейс са сред малкото съвременни „фирмени градове“ в САЩ — населени места, където един инвеститор контролира работната среда, жилищата, възможностите за отдих и част от инфраструктурата. Според някои наблюдатели проектите на Мъск могат да служат и като модели за бъдещи селища при евентуални мисии до Марс.

