Искате да сте тестов шофьор на Tesla? Ето колко ще печелите

В момента има отворени позиции на осем места

Бихте ли се качили в автомобил без шофьор? Ако сте от тези хора, които не биха припарили до автономен автомобил, освен ако не ви платят, работата в Tesla може да е точното решение.

Производителят на електрически превозни средства в момента има няколко работни места за „Оператор на превозно средство, Автопилот“ на уебсайта си, с отворени позиции на осем места в Ню Йорк, Флорида, Тексас и Калифорния, съобщава Investopedia.

Какво ви трябва, за да кандидатствате?

Длъжностите обикновено изискват от пет до осем часа на ден шофиране на тестови превозни средства, с възможност за извънреден труд в някои случаи.

Какво е заплащането? Откриването на Tesla в Ню Йорк, което включва сутрешни, следобедни и нощни смени, има две групи заплащане на „очаквано възнаграждение“ – първата, която започва от 25,25 долара на час, а втората, която достига до 30,60 долара, което приблизително показва диапазон от 52 000 до 64 000 долара годишно, при 40-часови работни седмици.

Работата е на пълен работен ден и включва здравно осигуряване, пенсиониране и други обезщетения, включително план за закупуване на акции от служителите.

Автономните автомобили на бъдещето

Tesla и нейният изпълнителен директор Илон Мъск виждат автономността като ключов двигател на растежа си, тъй като се стреми да продава повече от електрически автомобили.

„Имаме нужда от физически продукт, без който не можете да имате автономност“, каза Мъск по време на последната конференция за приходите на Tesla. „Но след като имате физически продукт, автономността е това, което увеличава стойността му до стратосферни нива.“

Постигането на това ще изисква тестове и одобрения на редица пазари, като през цялото време ще се работи с конкуренти – включително Waymo, собственост на Alphabet, които имат свои собствени стремежи.

Сред инвеститорите нараства усещането, че пазарът на автономни превозни средства е преминал през важна стъпка. Анализаторите пишат, че автономните системи „вече не са толкова трудни, колкото изстрелването на ракета към Луната“.

Пътуванията до Луната не са изискване за работата в Tesla. Валидна шофьорска книжка обаче е.

