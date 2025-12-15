Бум на дрехите втора ръка: Защо употребяваната мода става все по-популярна?

Проучвания показват, че основният мотив за покупка на употребявани стоки е икономията

Бумът на дрехите втора ръка набира скорост по целия свят, като употребяваната мода привлича все повече потребители. Магазини като „Other People’s Clothes“ (OPC) в Ню Йорк доказват, че интересът към secondhand стоките расте постоянно – оборотите на веригата се удвояват всяка година, а днес тя разполага с четири обекта и осигурява работа на над 120 души.

Снимка: Getty Images / iStock

Употребяваната мода печели популярност не само в САЩ, но и глобално. Според консултантската компания McKinsey, глобалният пазар на дрехи и луксозни стоки втора употреба може да нараства с около 11% годишно в периода 2025–2027 г., което е два пъти по-бързо от растежа на пазара за нови облекла и аксесоари. Основните клиенти са млади хора и потребители на средна възраст, предава FAZ.

Особено впечатляващ е онлайн сегментът, който в САЩ бележи очакван годишен ръст от 16%. Почти 90% от глобалния оборот на употребявани стоки се реализира онлайн, като тенденцията е сходна и в Германия. Там електронната търговия с secondhand изделия нараства със 7,2% за миналата година, над шест пъти повече от средния темп на растеж на целия немски търговски сектор. Делът на употребяваното облекло от целия немски моден пазар е достигнал почти 10% за последните 15 години.

В Германия пазарът на secondhand се развива успешно и офлайн. Магазини като „Wiesen Vintage“ във Франкфурт предлагат дрехи и мебели, като основната клиентела са млади възрастни и жени. Ценовият диапазон е широк – от няколко евро до стотици за луксозни марки. Проучвания показват, че основният мотив за покупка на употребявани стоки е икономията, а устойчивостта често е второстепенна, въпреки че влияе върху избора на някои потребители.

