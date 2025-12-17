BGN → EUR
Свят Този стар метод се връща в университетите, за да спре използването на ChatGPT на изпитите

Този стар метод се връща в университетите, за да спре използването на ChatGPT на изпитите

Свят

bTV Бизнес екип

Ето какво представлява

Все повече университетски преподаватели по света се връщат към един от най-старите методи за оценяване – устния изпит – като начин да ограничат използването на изкуствен интелект по време на изпити. Причината е ясна: платформи като ChatGPT все по-лесно могат да бъдат използвани за решаване на писмени задания, домашни изпити и есета.

В Университета на Уайоминг преподавателката по религиознание Катрин Хартман вече провежда финалните си изпити под формата на индивидуални устни разговори. В рамките на 30 минути студентите отговарят на задълбочени въпроси, които изискват разбиране, анализ и синтез – нещо, което AI трудно може да „замести“ в реално време.

Според Хартман използването на AI в обучението е като „да занесеш мотокар във фитнеса, когато искаш да изградиш мускули“. По думите й класната стая трябва да бъде място за интелектуално усилие, а не за заобикаляне на ученето.

Тенденцията не е изолирана. Проучвания показват, че над 80% от студентите вече използват AI по време на обучението си, а около една четвърт признават, че го правят и за изпълнение на задания, пише Washington Post. В отговор все повече преподаватели търсят "устойчиви на AI" форми на оценяване, сред които устните изпити се очертават като ефективна алтернатива.

Исторически погледнато, устните изпити са били основен метод за проверка на знанията в университети като Оксфорд и Кеймбридж чак до XVIII век, а в страни като Норвегия и Дания те никога не са изчезвали напълно. Днес те преживяват истински ренесанс.

Освен че ограничават възможностите за измама, устните изпити развиват умения, ценни за почти всяка професия – ясно изразяване, аргументация и увереност в комуникацията. Макар да изискват повече време и усилия от страна на преподавателите, много от тях споделят, че резултатите си заслужават.

„Когато оценяването заобикаля изцяло зависимостта от AI, студентите учат повече и по-дълбоко“, казват участници в този подход. В епоха на бързо развиващ се изкуствен интелект, понякога най-доброто решение се оказва добре познатото старо.

