Банки у нас с важна информация за графика при преминаване към еврото

Банковият сектор уверява, че е напълно подготвен за плавното въвеждане на еврото

От 1 януари 2026 г. България официално въвежда еврото като национална валута и става част от еврозоната. В тази връзка търговските банки у нас обявиха графиците си за работа и временните ограничения на услуги в дните около Нова година, когато ще се извърши техническото превключване на банковите системи.

Преходът към новата валута ще се осъществи в нощта на 31 декември срещу 1 януари, като в този период са възможни временни прекъсвания на електронното банкиране, картовите плащания и операциите с банкомати. От банковия сектор подчертават, че от клиентите не се изисква предварителна подготовка – сметките ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева, IBAN-ите ще се запазят, а дебитните и кредитните карти няма да се подменят.

Банка ДСК съобщава, че плащанията на битови сметки, местни данъци и такси ще бъдат спрени в 17:30 ч. на 29 декември 2025 г., като ще бъдат възстановявани поетапно от 2 януари 2026 г. след приключване на превалутирането при съответните доставчици. Клоновете на банката ще работят до 14:30 ч. на 30 декември, а безкасовите офиси в търговските центрове в София и Варна – до 18:00 ч. с ограничен обем услуги.

Междубанковите левови преводи, бюджетните плащания, незабавните преводи чрез BLINK и междубанковите P2P преводи ще се извършват до 14:00 ч. на 30 декември. Вътрешнобанковите преводи през дигиталните канали на Банка ДСК ще бъдат възможни до 16:00 ч. на 31 декември. След този час електронните канали ще бъдат временно спрени, като достъпът до тях ще се възстановява поетапно от края на 1 януари до края на 2 януари 2026 г.

Превключването на картовите услуги, банкоматите и ПОС терминалите при Банка ДСК ще започне около 21:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 01:00 ч. на 1 януари. В този интервал няма да е възможно плащане с карта или теглене на пари от банкомат. След пренастройването банкоматите ще разпространяват само евро банкноти, като най-малката ще бъде 10 евро. До 31 януари 2026 г. на депозитните банкомати ще може да се внасят само левове.

УниКредит Булбанк информира, че всички нейни филиали ще работят до 13:00 ч. на 30 декември 2025 г., като до този момент ще могат да се извършват касови операции и преводи във филиал. Плащанията през Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн към други банки ще се приемат до 14:00 ч., а вътрешнобанковите преводи – до 19:00 ч. на същата дата. В новогодишната нощ са възможни временни прекъсвания в работата на електронните канали, картите, банкоматите и ПОС терминалите.

От ОББ също препоръчват важните преводи и плащания да бъдат направени предварително – до 14:00 ч. на 30 декември 2025 г. Клоновете на банката няма да работят в периода от 12:30 ч. на 30 декември до 4 януари 2026 г., като ще отворят отново на 5 януари. Дигиталните канали ОББ Мобайл и ОББ Онлайн няма да бъдат достъпни след 20:30 ч. на 30 декември, а възстановяването им ще започне поетапно от 05:00 ч. на 1 януари. Кратки прекъсвания в картовите плащания и банкоматите са възможни между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари.

От Асоциацията на банките в България напомнят, че през целия месец януари 2026 г. ще може да се плаща в левове, но само в брой, като търговците ще връщат ресто в евро. Обмяната на левове в евро в банките ще бъде без такса по фиксирания курс от 1 януари до 30 юни 2026 г. От 1 януари всички картови плащания ще се извършват единствено в евро, а банкоматите ще разпространяват само евро банкноти.

Банковият сектор уверява, че е напълно подготвен за плавното въвеждане на еврото и призовава клиентите да се информират своевременно за графиците на обслужване, да планират плащанията си предварително и да си осигурят необходимата наличност за празничните дни, за да посрещнат спокойно Новата година и началото на новата валута.

