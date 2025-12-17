Двойка печели джакпот от 1 млн. паунда за втори път

Какво си купува двойката с печалбата?

Една двойка от Уелс спечели джакпот от 1 милион паунда от Националната лотария за втори път. Ричард Дейвис, на 49 години, и Фей Стивънсън-Дейвис, на 43 години, отново надхитриха почти невъзможните шансове и доказаха, че късметът наистина може да се усмихне повече от веднъж. Първата им седемцифрена печалба датира от юни 2018 г., когато участват в EuroMillions Millionaire Maker.

Снимка: iStock

Последният им успех идва след тегленето на лото на 26 ноември, когато двойката успява да съчетае петте основни числа и бонус топката. Според експерти вероятността това да се случи – особено след вече спечелен милион – е над 24 трилиона към едно. „Знаехме, че шансът да се повтори е почти невероятен, но ние сме доказателство, че ако вярваш, всичко е възможно“, споделя Фей от централната част на Уелс, предава ВВС.

Ричард обяснява, че втората победа не е резултат само от избор на точните числа, а от поредица от четири последователни тегления. След като съвпаднали две числа, те автоматично получили Lucky Dip за следващата игра. Това им донесло ново участие, което ги класирало за още едно теглене, докато в крайна сметка достигнали до печелившото теглене на 26 ноември.

Експерти от Allwyn, операторът на Националната лотария, потвърждават, че комбинираните шансове двойката да спечели както EuroMillions Millionaire Maker, така и пет числа плюс бонус топка в Lotto, надхвърлят 24 трилиона към едно. Въпреки това, малко вероятно е новата печалба да промени социално ангажирания начин на живот на Ричард и Фей, които продължават активно да помагат на общността.

Ричард, бивш фризьор, използва уменията си, за да помага в приют за бездомни в Кардиф – проект, подкрепен с финансиране от Националната лотария – и работи като куриер, за да помага на приятели. Фей, от своя страна, е бивша медицинска сестра и доброволен готвач в обществената кухня Cegin Hedyn в Кармартън, както и консултант по психично здраве за организации като Brecon & District Mind.

Двойката си спомня, че след първата победа са подарили автомобили, дарили микробус на местния ръгби отбор и са подкрепили близки и приятели. „Всичко беше ново и невероятно“, казва Фей, която дори ще работи на Коледа. Този път, по думите им, ще си дадат време и просто ще се насладят на момента. Представителят на Allwyn Анди Картър допълва, че е видял положителния ефект от първата печалба и е убеден, че втората ще бъде също толкова значима.

