В коя европейска страна хората използват най-много изкуствен интелект?

Европа заема водеща роля във внедряването на изкуствен интелект, като в редица държави той вече е трайно навлязъл както в ежедневието на хората, така и в професионалната среда. Въпреки че като цяло европейците са отворени към използването на ИИ технологии, новите данни показват осезаеми различия между отделните страни по отношение на честотата на употреба и степента на интеграция в ежедневните дейности и работните процеси, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Според доклад на Microsoft, от старта на ChatGPT на OpenAI през 2022 г. насам повече от 1,2 милиарда души по целия свят са използвали инструменти, базирани на изкуствен интелект. Това представлява изключително бърз темп на приемане, който изпреварва разпространението на други ключови технологии от миналото, включително интернетa, персоналния компютър и смартфоните, и показва колко бързо ИИ се превръща в част от ежедневието на хората.

В доклада се подчертава, че към днешна дата Европейският съюз е сред глобалните лидери по внедряване на изкуствен интелект, като най-високи нива се наблюдават в по-богатите държави членки. Ирландия се откроява като лидер в рамките на ЕС, където 41,7% от населението използва изкуствен интелект редовно – било то в работата си или в ежедневните си занимания, което я поставя начело на класацията в блока.

Снимка: Getty Images/iStock

След Ирландия се нареждат Франция и Испания, където съответно 40,9% и 39,7% от хората използват ИИ редовно. В противоположния край на спектъра са Румъния и Гърция – страните в Европейския съюз с най-ниски нива на внедряване, където едва 15,3% и 17,7% от населението разчита на изкуствен интелект в ежедневието или професионалната си дейност.

Поглеждайки отвъд границите на Европейския съюз, Норвегия и Обединеното кралство също се открояват като силни привърженици на изкуствения интелект. Данните сочат, че 45,3% от норвежците и 36,4% от британците използват ИИ редовно, което ги поставя сред най-активните потребители на подобни технологии в Европа и показва, че тенденцията не се ограничава само до държавите членки на ЕС.

От Microsoft отбелязват, че в световен мащаб нивото на внедряване на изкуствен интелект е тясно свързано с икономическото развитие на съответната страна. В Глобалния север делът на използване е около 23%, докато в Глобалния юг той спада до приблизително 13%. По-бързото навлизане на ИИ се наблюдава и в държави с добре развита електрическа, дигитална и компютърна инфраструктура, но въпреки това близо четири милиарда души по света продължават да живеят в региони, където тези условия остават сериозно предизвикателство. Докладът подчертава, че разликите не се дължат единствено на достъпа до ИИ инструменти, а отразяват по-дълбоки неравенства в инфраструктурата, образованието и езиковата среда.