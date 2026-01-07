BGN → EUR
Един от най-популярните автомобилни производители стартира нова ексклузивна марка

Един от най-популярните автомобилни производители стартира нова ексклузивна марка

bTV Бизнес екип

Компанията пое правата върху емблематичен автомобилен бранд

Германският производител на луксозни автомобили BMW Group официално стартира BMW Alpina като самостоятелна и ексклузивна марка, след като пое правата върху търговската марка Alpinaпредаде JustAuto.

Прехвърлянето, което влезе в сила от 1 януари 2026 г., формално финализира интеграцията на Alpina в портфолиото на BMW Group. Още през март 2022 г. BMW Group и Alpina Burkard Bovensiepen обявиха, че са постигнали споразумение за гарантиране на дългосрочното бъдеще на емблематичната марка.

Тогава Питер Нота, член на управителния борд на BMW, отговарящ за клиентите, марките и продажбите, заяви, че придобиването на правата върху марката ще позволи на компанията да очертае дългосрочната й стратегия, съхранявайки богатите й традиции.

„Морган Стенли“: Златото ще достигне 4800 долара за тройунция до края на 2026 г.

Дългогодишното партньорство между BMW и Alpina, подновено за последно с пет години в края на 2020 г., официално изтече на 31 декември 2025 г.

Новосъздадената BMW Alpina е позиционирана като независима марка, която ще оперира под шапката на BMW Group. Според компанията първоначалният етап от прехода ще бъде фокусиран върху утвърждаването и активирането на марката.

BMW Alpina ще предлага и широка гама от индивидуални решения по поръчка – от специално подбрани материали до уникални дизайнерски елементи, съобразени с конкретните изисквания на клиентите.

Открито е най-голямото находище на желязна руда на Земята, струва 5,7 трилиона долара

Автомобилите BMW Alpina ще се сглобяват предварително на производствените линии на BMW, след което ще преминават финално довършване в специализираните работилници на компанията в Бухлое, Германия. Дейностите по сервизно обслужване, резервни части и аксесоари ще останат дългосрочно в Бухлое, без промени в съществуващото следпродажбено сътрудничество.

Като част от старта на новата марка BMW Alpina бе представено и ново текстово лого. То ще бъде разположено централно в задната част на автомобилите и има за цел да подчертае самостоятелната идентичност на марката в рамките на BMW Group. Дизайнът е вдъхновен от асиметричното лого на Alpina от 70-те години на миналия век.

От BMW Group подчертават, че са напълно наясно с отговорността, която носи развитието на марка с толкова дълга история, и заявяват ангажимент новата глава BMW Alpina да отговори на най-високите очаквания на клиентите.

