Реалните доходи на домакинства в Гърция са под нивата от 2004 г.

Гърция и Италия са единствените държави членки със спад в реалните доходи

Две десетилетия след еуфорията около Олимпийските игри в Атина през 2004 г. и неочаквания триумф на гръцкия национален отбор на Евро 2004, днес домакинствата в Гърция разполагат с по-нисък реален разполагаем доход, отколкото тогава. Това се случва въпреки излизането от спасителните програми през 2018 г. и последните години на повишаващи се заплати и намаляваща безработица, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images/iStock

По данни на Евростат реалният брутен разполагаем доход на глава от населението в страната е с 5,2% под нивото от 2004 г. и остава по-нисък и спрямо 2010 г., когато Гърция влезе в първата си международна спасителна програма. През 2024 г. индексът достига 96,21% от стойността си през 2010 г., като отчита лек ръст от едва 1,85% спрямо предходната година.

Показателят измерва средствата, с които домакинствата разполагат за потребление и спестявания след приспадане на данъци и социални вноски, като е коригиран спрямо инфлацията. В него се включва и стойността на услуги като здравеопазване и образование, предоставени безплатно от държавни или нестопански институции, отбелязва „Катимерини“.

Докато средният реален доход на глава от населението в ЕС е нараснал с 22% между 2004 и 2024 г., Гърция и Италия са единствените държави членки със спад. Най-силни увеличения са отчетени в Румъния (134%), Литва (95%), Полша (91%) и Малта (90%). Най-скромен ръст се наблюдава в Испания (11%), Австрия (14%), Белгия (15%) и Люксембург (17%).

Според икономисти пандемията от Ковид-19 и последвалият период на висока инфлация са заличили значителна част от напредъка, постигнат след излизането от програмите за строги икономии. Недоволството от нарастващите разходи за живот се вижда в социологическите проучвания, като много граждани смятат, че мерките на правителството не са достатъчни.

Евростат отчита и че Гърция има най-високия процент на т.нар. „субективна бедност“ в ЕС – индикатор за това как хората оценяват собственото си финансово състояние. През 2024 г. 66,8% от гражданите са заявили, че изпитват финансови затруднения, при средно 17,4% за Европейския съюз.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN