Това са най-добрите хотели, които ще отворят врати през 2026 г.

Ети кои от тях са в Европа

Просторни курорти на брега на океана или исторически бутици в центъра на града, съвременни и иновативни или очарователни и рустик: хотелите се предлагат във всякакви форми и размери, а белегът за добър хотел се свежда не само до качеството на обслужване или удобното местоположение, но и до вашия личен вкус.

Въпреки това, малко експертно разбиране никога не е навредило на никого и неотдавна World’s 50 Best обявиха своя списък с най-великолепните хотели на планетата за 2025 г.

Но вълнуващо е, че в допълнение към този списък платформата представи и блестящ списък с всички най-пищни, примамливи и идилични нови хотели, които можем да очакваме да резервираме тази година – и в списъка има някои впечатляващи места за настаняване.

Първото от тях е Amanvari, колекция от стилни модерни вили по крайбрежието на морето Кортес в Баха Калифорния, Мексико. Това, което марката нарича „органичен, съвременен дизайн“, се отличава с цветове в земни тонове и много дърво, както и със стъклени стени от пода до тавана, които позволяват на околната природа да проникне в интериора, пише Time out.

Друго ново откритие, което трябва да бъде на радара на любителите на природата, е Kulu Ora Lodge от Wildplaces Africa, разположен в Национален парк Мърчисън Фолс в Уганда. Планирано е да отвори врати в началото на тази година и е дом на 11 отделни платнени апартамента, всеки от които разполага с медни вани и частни басейни. Впечатляващо е, че всичко работи на енергия от слънчева енергия, а част от парите от всеки престой отиват за проекти за опазване на околната среда в околността.

Що се отнася до случващото се в Европа, Four Seasons е на път да поеме контрола над Парк Гщаад (безспорно една от най-емблематичните алпийски дестинации в региона) и според класацията „50 най-добри в света“, това ще бъде първият петзвезден хотел в курорта. Очаквайте типична атмосфера на ски хижа с блестящ спа център и басейни.

Това са всички горещо очаквани хотелски открития през 2026 г., според 50-те най-добри хотела в света

Cambridge House, Auberge Resorts Collection, Лондон, Великобритания

Six Senses Милано, Италия

The Park Gstaad, хотел Four Seasons, Швейцария

Na Praia, Компорта, Португалия

Палатковен лагер Anantara Kafue River, Национален парк Кафуе, Замбия

Kulu Ora Lodge от WildPlaces Africa, Национален парк Murchison Falls

Fregate Island Private Resort, Сейшелски острови

The Langham, Customs House, Банкок, Тайланд

Capella Kyoto, Япония

Amanvari, Източен Кейп, Баха Калифорния, Мексико

Rosewood Шенжен, Китай

Bulgari Resort Ranfushi, Атол Раа, Малдиви

