Бил Гейтс публично е заявявал, че любимата му храна са чийзбургерите. Той обаче също така признава, че чийзбургерите, особено тези с животински мазнини, имат значително въздействие върху околната среда и активно търси устойчиви алтернативи. Той е инвестирал в стартиращи компании, фокусирани върху разработването на устойчиви алтернативи на животинските мазнини и масла, включително тези, използвани в чийзбургерите, съобщав сайтът The street.

Като цяло Бил Гейтс се наслаждава на диета, която включва комбинация от здравословни избори и от време на време лакомства. Известно е, че закусва с протеинов шейк. Обядът му често включва чийзбургери, понякога от McDonald's. За вечеря избира риба и зеленчуци. Пие също вода и от време на време диетична кола. Според репортаж на RBC-Украйна, той е фен на фонио, западноафриканска зърнена закуска, която намира за питателна и полезна за глобалното изменение на климата.

За най-богатия човек в света, съоснователят на Microsoft Corp. (MSFT) Бил Гейтс със сигурност не се храни така, сякаш богатството му е 91,3 милиарда долара.

Гейтс, който цени хубавите неща в живота, избягва хайвера в полза на бургери и газирани напитки. Домът му в Сиатъл струва 170 милиона долара, но обядът му вероятно не му струва повече от няколко долара.

Той подчертава важността на здравословното хранене като част от цялостната си фитнес рутина и полага усилия да включва постни протеини, пресни плодове и зеленчуци, както и пълнозърнести храни в храненията си.

