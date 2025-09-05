1 USD
Свят Toyota ще произвежда електромобили в eвропeйска страна

Toyota ще произвежда електромобили в eвропeйска страна

bTV Бизнес екип

Инвестицията ще бъде на стойност 680 милиона евро

Японският автомобилен производител Toyota обяви в сряда, че ще инвестира 680 милиона евро (792 милиона долара) в нова производствена линия в Чехия за сглобяване на електрически автомобили, предаде ABC News.

Линията ще бъде изградена с държавна помощ до 64 милиона евро (75 милиона долара) за разширяване на съществуващия завод на Toyota в Колин, на около 50 км източно от Прага, съобщи чешкото правителство. Това ще бъде първият завод на Toyota в Европа, който ще произвежда електромобили.

Премиерът Петър Фиала заяви, че новата линия ще създаде още 245 работни места в предприятието, което вече има 3 200 служители.

Toyota не разкри подробности кога ще започне производството или кой модел ще се произвежда.

Най-големият автомобилен производител в света в момента сглобява моделите Aygo X и Yaris Hybrid в завода, който миналата година произведе над 225 000 автомобила.

