Българите 54+ инвестират най-активно на Борсата

Борсата отчита над 5 пъти ръст на индивидуалните инвеститори

Устойчив ръст на новите индивидуални инвеститори през последните пет години отбелязва Българска фондова борса. За периода 2020–2025 г. са се присъединили над 16 500 нови физически лица, като пикът е през 2021 г. с 4 352 нови инвеститори, съобщават от Борсата.

Увеличааване на инвестициите

Всяка година броят на мъжете и жените, които инвестират на Борсата, расте средно с около 3000 души. Сред основните фактори за привличане на интереса са пазарът за малки и средния предприятия BEAM, пазарът EuroBridge за двойно листване, разработен в партньорство с Deutsche Börse, както и още инициативи.

Кои българи инвестират най-много?

Профилът на участниците се разширява по пол и възраст, което подсказва постепенно насочване на спестявания на домакинствата към капиталовия пазар.

Поколението 54+ води класацията: 44% от всички нови инвеститори за петте години, докато инвеститорите под 30 бележат устойчив ръст.

По пол: 61% от новите инвеститори са мъже, дамите са ~40%, като над половината от тях започват да инвестират след 54 г. Данните показват още, че хората над 45 години остават водеща група (около 68% от новите сметки), от които 45–54 г. са приблизително 24%, 30–44 г. - около 26%.

„Всички инициативи за привличане на нови инвеститори са част от последователната стратегия на Българска фондова борса за развитие на капиталовия пазар и от нашата институционална ангажираност към повишаване на финансовата грамотност. Напредъкът е постепенен и на моменти по-бавен от желаното, но посоката е ясна. Надяваме се все повече хора и семейства да управляват спестяванията си дългосрочно и устойчиво“, споделя изпълнителният директор на Българска фондова борса доц. д-р Маню Моравенов.

