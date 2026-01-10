Наричат това българско село "малката Швейцария"

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
На около 15 километра от град Белица, сгушено сред живописните склонове на Родопите, се намира село Бабяк – място, което Българското национално радио нарича „малката Швейцария“ на Родопите. Това сравнение не е случайно – селото впечатлява с красива природа, чист въздух и добри условия за живот.
Именно тези предимства карат местните хора да остават в родното си място. Вместо да го напускат, те избират да живеят в Бабяк и да отглеждат там своите деца, съхранявайки традициите и общността си.
Село Бабяк е разположено на 1337 метра надморска височина и се състои от няколко разпръснати махали, разположени сред планинските хребети на Родопите. По последни данни, цитирани от БТА, през 2024 г. населението на селото наброява около 733 души и е съставено изцяло от мюсюлмани.
Името на село Бабяк се среща в османските регистри още в края на XV век – през 1490–1491 година, както и по-късно през 1576, 1643–1644 и 1650 година. Това разбираме от официалния сайт на град Белица. От най-ранните документи става ясно, че през XV век населението е било християнско и/или богомилско. През XIX век обаче селото вече е изцяло мюсюлманско и е част от Неврокопската каза в рамките на Османската империя.
До 1955 година Бабяк е общински център. В състава на общината са влизали редица населени места, сред които днешните села Бел камен, Бунцево, Дагоново, Конарско, Смолево, Юруков, Аврамово, Бойка (Горно Крайще), както и местностите Върхари (днес закрито), Гълъбово, Орцево, Палатик и Черешово.
Землището на село Бабяк е изключително богато на археологически паметници. В местността „Бабяшка чука“ е открито тракийско светилище, където са намерени оброчни плочи, посветени на богинята Бендида, както и на Зевс и Хера. Култовата дейност в светилището е продължила до V век. На същото място са запазени и останки от манастира „Света Екатерина“.
На около 4 километра северозападно от селото, в местността „Митеш“, са открити следи от антично светилище и надгробна могила от късния период на Желязната епоха. В местността „Пшениценината“ археолозите са намерили доказателства за съществуването на древно антично селище.
В миналото местното население се е занимавало и с рудодобив. Открити са останки от минни галерии, свидетелстващи за добив на злато по поречието на река Златарица, както и на смола и катран.
В местността „Гогово“, разположена източно от Бабяк, са намерени средновековен некропол и каменни плочи. Там са открити над 1000 медни и сребърни византийски монети, както и множество единични средновековни находки.
Сред най-значимите архитектурни забележителности на село Бабяк е местната джамия, която се смята за архитектурен паметник. Макар да липсват точни данни за годината на построяването ѝ, се предполага, че тя е издигната през XVII или XVIII век.
