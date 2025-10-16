1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Последвайте ни
1 USD
1.68287 BGN
Петрол
62.47 $/барел
Bitcoin
$111,363.0
Свят Това са най-търсените професии в света

Това са най-търсените професии в света

 

Ето кои сектори са водещи

Заетостта е намаляла в редица индустрии, докато масовите съкращения в някои сектори означават, че все по-голям брой работници се конкурират за ограничен брой свободни работни места.

Въпреки това, някои професии все още са с голямо търсене. Според доклад, публикуван в сряда от платформата Monster, през третото тримесечие десетте най-търсени професии са се откроили сред обявите на работодателите. В момента секторите на здравеопазването, логистиката, продажбите и обслужването на клиенти откриват най-много възможности, пише Kurir.rs.

Известна компания с фабрика и у нас съкращава 16 000 работни места по цял свят

Най-търсените професии в момента:

регистрирана медицинска сестра
физиотерапевт
шофьор на камион
търговски представител
рентгенологичен техник/технолог
логопед (логопед и езиков терапевт)
доставчик
респираторен терапевт
ерготерапевт (специалист по рехабилитация)
представител за обслужване на клиенти

„Здравеопазването очевидно оглавява този списък, цели шест от десет професии принадлежат към тази област, особено клиничните позиции“, каза Вики Салеми, експерт по кариери в Monster.

Кристалина Георгиева прогнозира колко работни места ще бъдат засегнати от изкуствения интелект

Докладът се основава на десетки хиляди реклами, публикувани през третото тримесечие, и показва също, че така наречените „основни професии“, като шофьори на камиони и доставчици, все още се характеризират със стабилност и устойчивост на кризи.

Докато някои професии в списъка изискват професионални квалификации или професионални сертификати, други са по-достъпни за кандидати, които все още нямат богат опит в областта.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Тагове

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата