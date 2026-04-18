Къде живеете добре и работите малко: 8 държави, които предлагат баланс между работа и личен живот

Според Глобалния индекс за баланс между работа и личен живот за 2025 г., осемте държави, които се открояват най-много по отношение на този баланс, са Нова Зеландия, Ирландия, Белгия, Германия, Норвегия, Дания, Канада и Австралия.

Индексът е съставен въз основа на показатели като законоустановен годишен отпуск , болнични, платен отпуск по майчинство, минимално почасово заплащане, достъп до здравеопазване, среден брой работни часове на седмица, безопасност и ниво на удовлетвореност от живота, пише N1.

Осем държави с най-добър баланс между работа и личен живот

Начело на списъка е Нова Зеландия, която заема първо място за трета поредна година с общ резултат от 86,87 от 100. Докладът подчертава, че страната съчетава относително кратка 33-часова работна седмица, 32 дни законоустановен годишен отпуск, 26 седмици платен отпуск по майчинство и универсална система за здравеопазване.

Ирландия е на второ място, до голяма степен поради комбинацията от висока минимална работна заплата, 30 дни законоустановен отпуск, 26 седмици платен отпуск по майчинство и много добри показатели за безопасност. Средната работна седмица е 34,3 часа, което е сред по-благоприятните в Европа.

Третото място отиде при Белгия, която се откроява със сравнително кратката си средна работна седмица от 34,1 часа, 30 дни годишен отпуск и силна социална закрила.

Веднага след нея е Германия, където средната работна седмица е 33,2 часа, с 30 дни законоустановена почивка и високо ниво на институционална сигурност.

Норвегия е сред първите пет , като е постигнала особен напредък в индекса благодарение на политиките си за родителство. Докладът посочва 35 дни законоустановен отпуск, 49 седмици платен отпуск по майчинство и средна работна седмица от 32,6 часа.

Други скандинавски страни също се класират високо. Дания е на шесто място с 35 дни законоустановен отпуск и средна работна седмица от 32,5 часа. В същия доклад се посочва, че Нидерландия има най-кратката средна работна седмица от анализираните страни - 30,5 часа, въпреки че не е сред първите осем като цяло.

Канада се класира на седмо място , с добри резултати в индекса благодарение на своята универсална здравна система, силна защита при отпуск по болест и средна работна седмица от 35,2 часа. Австралия се класира на осмо място, с 30 дни законови празници, средна работна седмица от 32,29 часа и висока минимална почасова заплата.

Важно е да се отбележи, че тези класации не измерват само броя на отработените часове. ОИСР, например, проследява и броя на реално отработените часове годишно, което е само една част от по-голямата картина. Ето защо страните с добър баланс между работа и личен живот са склонни да съчетават по-кратко работно време, по-безопасни условия на труд, по-дълги ваканции и по-достъпни здравни и семейни грижи.