Това са най-приятелските градове в Европа, според местните жители

Ето какво сочат резултати от мащабна анкета

Никакви прекрасни гледки или вкусна храна не могат да компенсират това, че сте заобиколени от хора, които ви карат да се чувствате неудобно. Ето защо може би е добре да планирате следващата си почивка там, където ще се чувствате най-добре дошли.

Има приятелски настроени хора във всички краища на света и градовете не са изключение, особено след като се впуснете в туристическите центрове и се запознаете с разнообразни местни общности. Като част от нашето годишно проучване за откриване на най-добрите градове в света, искахме да разберем кои от градските центрове на нашата планета са най-приятелски настроени, пише Time out.

За да направим това, анкетирахме повече от 18 500 души по целия свят и ги попитахме дали са съгласни с твърдението „моят град е приветлив и приятелски настроен“. Според проучванеjf почти половината от най-приятелските градове в света са в Европа, като девет от 20 са разпределени в три държави: Обединеното кралство, Испания и Португалия.

Порто зае първото място, като 85% от местните жители са съгласни, че градът им е приветливо място. Лисабон, столицата на Португалия, се класира на осмо място в света – не е чудно, че и двата града наскоро бяха признати за двата най-добри за градски почивки в Европа на Световните награди за пътуване.

Испания имаше четири участия: Билбао (който се класира на второ място в общото класиране), Мадрид, Валенсия и Севиля. Това я прави най-добре представената страна в целия списък, което предполага, че отвореността и топлината са в основата на испанската култура.

Брайтън, Белфаст и Глазгоу бяха трите града в Обединеното кралство, които попаднаха в списъка, като всеки от тях е известен с това, че е дом на общителни и бъбриви хора.

Най-приятелските градове в Европа, според местните жители

Порто, Португалия

Билбао, Испания

Брайтън, Великобритания

Мадрид, Испания

Лисабон, Португалия

Белфаст, Великобритания

Валенсия, Испания

Глазгоу, Великобритания

Севиля, Испания

