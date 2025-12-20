Той посети всяка страна по света, но напуска работа и се мести тук

„Винаги ме питат коя е любимата ми страна“, каза Ранди. „Отговорът ми е прост. Това е единствената страна, която ме накара да си стегна багажа, да напусна работа и да се преместя там“, каза той. Това е Бразилия. Ранди си спомня момента, в който за първи път видя Ресифи, град на брега на Атлантическия океан. Това е най-голямата градска зона в северните и североизточните райони на Бразилия.

„Един от най-вълнуващите периоди“

„Дори още не бях напуснал летището, но когато видях пастелните небостъргачи по плажа от самолета, всичко ми напомни за Маями Бийч. Знаех, че трябва да се върна“, коментира той. При следващото си посещение наема апартамент, а след завръщането си в Съединените щати напуска и се мести в Бразилия. „Това е един от най-вълнуващите периоди в живота ми“, обяснява той.

Бразилия е най-голямата страна в Южна Америка, с повече от 7000 километра брегова линия по протежение на Атлантическия океан. Граничи с всички южноамерикански страни с изключение на Чили и Еквадор, а почти 60 процента от амазонската дъждовна гора се намира в нейните граници.

Въпреки че Бразилия спечели сърцето му, краят на голямото му пътешествие дойде през 2023 г., когато той посети последната страна в списъка – Туркменистан.

„Беше горчиво-сладко. Имах печат за всяка държава и това беше последният. Туркменистан“, каза той, описвайки страната като една от най-загадъчните в света. „Можете да я посетите само с оторизирана туристическа агенция.“

Въпреки сложността на пътуването, Ранди смята, че целият проект разширява хоризонтите му и му позволява не само да приема други култури, но и искрено да ги обича.

Според Организацията на обединените нации, в момента има 195 признати държави - 193 членове на ООН и две държави наблюдатели: Ватикана и Палестина.

