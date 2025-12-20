BGN → EUR
Свят Хотел, изцяло направен от лед, отвори врати в Лапландия

Хотел, изцяло направен от лед, отвори врати в Лапландия

Свят

Хотелът е блестящ подвиг на леденото инженерство

Отново е това време на годината, хора – температурите паднаха, празненствата предстоят и ICEHOTEL, блестящ подвиг на леденото инженерство в шведска Лапландия, отново посреща гости за зимния си сезон.

Тази година отбелязва 36-тото превъплъщение на обекта, разположен в Юкасярви, шведска Лапландия. Хотелът е изцяло направен от лед, добит от близката река Торне.

Експрес до Лапландия: Европейски коледен влак ви отвежда до дома на Дядо Коледа

Строителството започна през март и 33 художници от 12 различни страни са допринесли за дизайните за 2025 г., които включват роял в пълен размер, както и инсталации „Сапунени мехурчета“, „Спагетитификация“ и „Парламент на совите“, пише Time out.

Част от леденото забавление е ресторант ICEHOTEL, където можете да се насладите на четиристепенно ледено меню с някои ястия, сервирани върху блокове лед. Дейностите включват ледени скулптури, каране на кучешки впряг, изпробване на сауната и разходка с моторна шейна.

