„Те имат много високо качество на живот“, казва експерт

Все повече хора търсят да се пенсионират в чужбина. Те търсят различен начин на живот и по-ниски разходи. И макар Съединените щати да нямат официална програма за пенсионни визи, десетки други страни по света имат.

Тази година Global Citizen Solutions публикува своя Глобален доклад за пенсиониране за 2025 г. , класирайки 44 програми за пасивен доход и визи за пенсиониране, съобщава CNBC.

Докладът разглежда 20 целеви индикатора, групирани в шест подиндекса: процедура, гражданство и мобилност, икономика, данъчна оптимизация, качество на живот и безопасност и интеграция. Всяка държава получава оценка от 0 до 100.

Португалия е страната номер 1

Общ резултат: 92.61

Снимка: istockphoto

Португалия е класирана като най-добрата страна за пенсиониране в чужбина. Европейската страна предлага на граждани извън ЕС виза D7, която позволява на тези със стабилни пасивни доходи, като пенсии или доходи от наем, да се пенсионират.

За да кандидатствате за тази виза, ще ви е необходим минимален доход от 870 евро. След като първоначалното разрешение за пребиваване бъде издадено и сте живели в Португалия поне пет години, имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване или гражданство.

Португалското правителство предлага световна данъчна система, което означава, че тя включва доходи, получени в чужбина. Португалия също така няма данък върху богатството и наследството за близки членове на семейството. Има 10% гербов налог, който се прилага за останалите.

Португалия е известна и със своята програма „златна виза“. Тя позволява на граждани извън ЕС да получат гражданство или пребиваване в страната чрез инвестиции, които не включват недвижими имоти.

10-те най-добри страни за пенсиониране в чужбина през 2025 г.:

Португалия

Мавриций

Испания

Уругвай

Австрия

Италия

Словения

Малта

Латвия

Чили

