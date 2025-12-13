Това са най-посещаваните държави тази година

Вижте коя е на първо място

Само на няколко седмици сме от чисто новата година, така че е идеалният момент да започнем да поглеждаме назад към 2025 г. Не само Spotify следи какво сме правили; компанията за пазарни проучвания Euromonitor International е направила собствен анализ, за ​​да разкрие най-големите тенденции в пътуванията през последните 12 месеца, пише "Time out".

Всяка година Euromonitor създава списък със 100-те най-добри града в света, базиран на критерии, включително туристическа инфраструктура, устойчивост и икономически растеж. Компанията публикува и информация за най-натоварените градове за международни пристигания през 2025 г., като подчертава местата, към които хората са се стичали масово тази година.

Азиатските градове съставляваха три от петте най-посещавани места през 2025 г., като Банкок беше начело. Тази година около 30,3 милиона души са посетили тайландската столица, която е била на първо място и по туристическа политика и „привлекателност“. Въпреки това, тя не попадна в топ 10 в общата класация.

Градът отдавна е популярен сред туристите с раници и наблюдава нарастващ брой посетители, привлечени от нощния му живот, отличните ресторанти и процъфтяващата хотелска сцена. Тази година той е дом и на една от най-готините улици в света - Charoen Nakhon Road, а „ефектът на белия лотос“ несъмнено привлече повече посетители в Тайланд тази година.

На второ място се нареди друг оживен източноазиатски метрополис - Хонконг е посетил приблизително 23,3 милиона чуждестранни посетители през последните 12 месеца. Това е малко под три пъти повече от цялото му население. Градът се нареди на 17-то място в общата класация на най-добрите градове, точно над Лондон на 18-то място.

Столицата на Обединеното кралство също изостава от Хонконг по брой посетители. Около 22,7 милиона души са долетели в Лондон, което го прави най-популярният град в Европа тази година. Париж, който оглави общата класация, беше 9-ти по брой пристигащи.

Топ 10 на най-посещаваните градове през 2025 г.





Банкок, Тайланд – 30,3 милиона

Хонконг – 23,2 милиона

Лондон, Великобритания – 22,7 милиона

Макао, Китай – 20,4 милиона

Истанбул, Турция – 19,7 милиона

Дубай, Обединени арабски емирства – 19,5 милиона

Мека, Саудитска Арабия – 18,7 милиона

Анталия, Турция – 18,6 милиона

Париж, Франция – 18,3 милиона

Куала Лумпур, Малайзия – 17,3 милиона

