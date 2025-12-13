Това са най-посещаваните държави тази година

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Словенец хакна рутер и получи почти милион евро чрез YouTube
От шега до печеливш бизнес
Вижте коя е на първо място
Само на няколко седмици сме от чисто новата година, така че е идеалният момент да започнем да поглеждаме назад към 2025 г. Не само Spotify следи какво сме правили; компанията за пазарни проучвания Euromonitor International е направила собствен анализ, за да разкрие най-големите тенденции в пътуванията през последните 12 месеца, пише "Time out".
Всяка година Euromonitor създава списък със 100-те най-добри града в света, базиран на критерии, включително туристическа инфраструктура, устойчивост и икономически растеж. Компанията публикува и информация за най-натоварените градове за международни пристигания през 2025 г., като подчертава местата, към които хората са се стичали масово тази година.
Азиатските градове съставляваха три от петте най-посещавани места през 2025 г., като Банкок беше начело. Тази година около 30,3 милиона души са посетили тайландската столица, която е била на първо място и по туристическа политика и „привлекателност“. Въпреки това, тя не попадна в топ 10 в общата класация.
Градът отдавна е популярен сред туристите с раници и наблюдава нарастващ брой посетители, привлечени от нощния му живот, отличните ресторанти и процъфтяващата хотелска сцена. Тази година той е дом и на една от най-готините улици в света - Charoen Nakhon Road, а „ефектът на белия лотос“ несъмнено привлече повече посетители в Тайланд тази година.
На второ място се нареди друг оживен източноазиатски метрополис - Хонконг е посетил приблизително 23,3 милиона чуждестранни посетители през последните 12 месеца. Това е малко под три пъти повече от цялото му население. Градът се нареди на 17-то място в общата класация на най-добрите градове, точно над Лондон на 18-то място.
Столицата на Обединеното кралство също изостава от Хонконг по брой посетители. Около 22,7 милиона души са долетели в Лондон, което го прави най-популярният град в Европа тази година. Париж, който оглави общата класация, беше 9-ти по брой пристигащи.
Топ 10 на най-посещаваните градове през 2025 г.
Банкок, Тайланд – 30,3 милиона
Хонконг – 23,2 милиона
Лондон, Великобритания – 22,7 милиона
Макао, Китай – 20,4 милиона
Истанбул, Турция – 19,7 милиона
Дубай, Обединени арабски емирства – 19,5 милиона
Мека, Саудитска Арабия – 18,7 милиона
Анталия, Турция – 18,6 милиона
Париж, Франция – 18,3 милиона
Куала Лумпур, Малайзия – 17,3 милиона
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
От шега до печеливш бизнес
През 2023 г. оборотът на Scrub Daddy достига 220 милиона долара