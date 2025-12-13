Иран повиши цената на субсидирания бензин за първи път от 2019 г.

Каква е новата ценова схема?

Иран въведе нов ценови праг за субсидирания бензин, предприемайки най-сериозната промяна в системата на горивните субсидии от 2019 г. насам. Тогава рязкото увеличение на цените предизвика масови протести в цялата страна и последвала брутална репресия, при която според „Амнести интернешънъл“ бяха убити най-малко 300 души, а хиляди други бяха арестувани, съобщи ABC, цитирано от БГНЕС.

Нова ценова схема

Настоящото решение на правителството въвежда трето ценово ниво в съществуващия модел на субсидиране. Шофьорите ще продължат да получават по 60 литра бензин месечно на силно субсидирана цена от 15 000 риала за литър. Следващите 100 литра ще струват 30 000 риала за литър, а всички количества над този лимит ще се продават по новата цена от 50 000 риала за литър. Въпреки увеличението, дори най-високата тарифа оставя иранския бензин сред най-евтините в света.

Икономически натиск върху държавата

Решението идва в момент на сериозни икономически затруднения. Бързото обезценяване на иранския риал, устойчиво високата инфлация и тежките международни санкции, наложени заради ядрената програма на страната, силно ограничават бюджетните възможности на Техеран. По данни на Международната агенция по енергетика Иран е вторият най-голям субсидиращ енергията в света след Русия. Само през 2022 г. държавата е похарчила около 52 милиарда долара за поддържане на изкуствено ниски цени.

Риск от допълнителна инфлация

Икономисти предупреждават, че всяко повишение на цените на горивата има пряк инфлационен ефект. Според техни оценки увеличение от 10 000 риала на литър може да доведе до допълнителни 5% инфлация. Това е особено тревожно на фона на сегашната ситуация, при която страната вече се бори с годишен ръст на цените от около 40%, сериозно подкопаващ покупателната способност на населението.

Социалното измерение на проблема

Евтиният бензин има и ключова социална функция. В Иран има приблизително 25 милиона превозни средства, включително милиони таксита и мотори. По неофициални данни над 8 милиона иранци работят като таксиметрови шофьори чрез онлайн платформи. За много домакинства това е основен или допълнителен източник на доходи, което прави всяка промяна в цените политически и социално рискована.

Поглед към бъдещето

Снимка: iStock

Официални представители признават, че настоящата мярка е само първа стъпка към ограничаване на прекомерното потребление и намаляване на бюджетния натиск. Цените се преразглеждат на всеки три месеца и бъдещи корекции не са изключени. В същото време властите подчертават, че ще действат постепенно, за да избегнат повторение на масовите протести от 2019 г.

На този фон общественото недоволство остава осезаемо. Много иранци приемат промените с недоверие и умора, натрупани през години на икономически трудности, висока инфлация и продължително политическо напрежение.

