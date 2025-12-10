Европейска страна въвежда нов круизен данък от 15 евро на турист

Това ще носи 75 милиона евро годишно на страната

Френският Сенат въведе нов данък от 15 евро на пътник за круизните кораби, с което страната се присъединява към тенденцията в Европа за по-строги мерки срещу замърсяването от морския туризъм. Подобни политики вече бяха въведени в Гърция и Норвегия, а Франция вижда в таксата възможност да изиска от круизните оператори да поемат по-голяма отговорност за екологичния отпечатък, който оставят. Според оценките новият налог може да донесе около 75 милиона евро годишно – средства, които ще бъдат пренасочени към опазване на най-уязвимите крайбрежни зони на страната, предава Еuronews.

Въвеждането на данъка идва в контекста на рязък ръст в броя на круизните пътници. Само през 2023 г. континентална Франция е била посетена от над 3,8 милиона души на круизни пътувания, по данни на туристическата агенция Atout France. Затова новата такса се вписва в принципа „замърсителят плаща“ и е включена в по-широкия бюджет за 2026 г. Очаква се тя да компенсира част от екологичните щети, причинени както от отделяните емисии, така и от последиците за местните екосистеми.

Инициативата се появява и след като френски градове предприемат собствени мерки: Кан вече забрани круизни кораби с над 1000 пътници от 1 януари, а Ница ограничи годишните посещения до 65. Сенатор Жан-Марк Делия подчерта, че круизните кораби отделят около седем милиона тона CO₂ годишно в Европа – аргумент, който според него оправдава подобен данък. Доклад на „Транспорт и околна среда“ посочва, че само круизната линия Carnival е генерирала повече CO₂ през 2023 г., отколкото целият град Глазгоу.

Правителството обаче изразява резерви, като посочва предизвикателството да се разграничат фериботите от круизните кораби за целите на таксуването. Предложението предстои да бъде разгледано от Националното събрание, което трябва да се произнесе до края на декември. В случай че бъде одобрено, Франция ще затвърди позицията си като една от водещите европейски държави в опитите да ограничи влиянието на свръхтуризма и замърсяването по морските си брегове.

