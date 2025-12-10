BGN → EUR
Свят Европейска страна въвежда нов круизен данък от 15 евро на турист

Европейска страна въвежда нов круизен данък от 15 евро на турист

bTV Бизнес екип

Това ще носи 75 милиона евро годишно на страната

Френският Сенат въведе нов данък от 15 евро на пътник за круизните кораби, с което страната се присъединява към тенденцията в Европа за по-строги мерки срещу замърсяването от морския туризъм. Подобни политики вече бяха въведени в Гърция и Норвегия, а Франция вижда в таксата възможност да изиска от круизните оператори да поемат по-голяма отговорност за екологичния отпечатък, който оставят. Според оценките новият налог може да донесе около 75 милиона евро годишно средства, които ще бъдат пренасочени към опазване на най-уязвимите крайбрежни зони на страната, предава Еuronews.

Въвеждането на данъка идва в контекста на рязък ръст в броя на круизните пътници. Само през 2023 г. континентална Франция е била посетена от над 3,8 милиона души на круизни пътувания, по данни на туристическата агенция Atout France. Затова новата такса се вписва в принципа замърсителят плаща“ и е включена в по-широкия бюджет за 2026 г. Очаква се тя да компенсира част от екологичните щети, причинени както от отделяните емисии, така и от последиците за местните екосистеми.

Инициативата се появява и след като френски градове предприемат собствени мерки: Кан вече забрани круизни кораби с над 1000 пътници от 1 януари, а Ница ограничи годишните посещения до 65. Сенатор Жан-Марк Делия подчерта, че круизните кораби отделят около седем милиона тона COгодишно в Европа аргумент, който според него оправдава подобен данък. Доклад на Транспорт и околна среда“ посочва, че само круизната линия Carnival е генерирала повече COпрез 2023 г., отколкото целият град Глазгоу.

Мъж живее по 300 дни годишно на круизен кораб, защото му излиза по-евтино от сметките в града

Правителството обаче изразява резерви, като посочва предизвикателството да се разграничат фериботите от круизните кораби за целите на таксуването. Предложението предстои да бъде разгледано от Националното събрание, което трябва да се произнесе до края на декември. В случай че бъде одобрено, Франция ще затвърди позицията си като една от водещите европейски държави в опитите да ограничи влиянието на свръхтуризма и замърсяването по морските си брегове.

