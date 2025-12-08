Тази европейска столица отново оглави списък със 100-те най-добри града в света

Кои са другите топ места?

Всяка година анализаторите на данни в Euromonitor International сравняват градове по света по ключови критерии, включително туристическа политика, туристическа инфраструктура, икономически резултати, устойчивост и здраве и безопасност, за да създадат класация на 100-те най-добри градски дестинации на планетата.

За пета поредна година Париж е на върха, като се представя особено добре по отношение на инфраструктурата и туристическата политика. Той доказа способността си да се справя с интензивния туристически трафик миналата година, когато беше домакин на Олимпийските игри, но продължи да посреща огромен брой посетители през 2025 г. - беше и деветият най-посещаван град, базиран на международните пристигания.

Сега е чудесно време да посетите Града на светлината. За нещо съвсем ново, през лятото ще видите огромно „пещерно произведение на изкуството“, което ще завладее най-стария му мост, който е избран от Time Out за най-доброто нещо за правене на планетата през 2026 г. Като алтернатива, ако сте посетител за първи път, просто се разходете сред многото емблематични забележителности и музеи, които се предлагат.

Париж наскоро се класира на трето място в списък с най-добрите градове на консултантската компания Resonance, където загуби от Лондон и Ню Йорк. Столицата на Обединеното кралство обаче дори не влезе в топ 10 на Euromonitor, а се класира на 18-то място в общото класиране.

На второ място беше Мадрид. Въпреки че Испания се бори със свръхтуризма в градове като Барселона, столицата на страната все още е чудесно място за посещение, независимо дали търсите вкусна храна, богата култура или просто надеждно лятно слънце.

Известната Пуерта дел Сол е препълнена с туристи на 31 декември в Мадрид. Пуерта дел Сол традиционно е центърът на новогодишните тържества всяка година в Мадрид.

Токио, разпростиращата се столица на Япония, грабна бронза. Този мегаполис е дом на най-готиния квартал в света в момента и постигна високи оценки за туристическа инфраструктура след обявяването на огромно разширение на най-голямото си летище, Нарита Интернешънъл. Япония беше обявена и за „най-желаната“ страна за посещение в наградите Wanderlust Readers’ Choice Awards – научете повече за това тук.

Топ 10 градски дестинации през 2025 г.

Париж, Франция

Мадрид, Испания

Токио, Япония

Рим, Италия

Милано, Италия

Ню Йорк, САЩ

Амстердам, Нидерландия

Барселона, Испания

Сингапур

Сеул, Южна Корея

