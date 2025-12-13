Швеция предлага безплатен престой в горска хижа, но с една уловка

През октомври регионът Сконе в Швеция представи необичайна туристическа инициатива

Visit Skåne стартира своята кампания „Stay Quiet“ като реакция на нарастващото шумово замърсяване. През октомври регионът Сконе в Швеция представи необичайна туристическа инициатива, насочена към хора, желаещи да прекарат няколко дни в горска хижа. Престоят е напълно безплатен, но с едно важно условие – участниците трябваше да поддържат звука под определено ниво, а всеки прекалено шумен момент означаваше незабавно прекратяване на участието, пише Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Една от участничките в предизвикателството „Тихо и спокойно“ беше Йохана Холм от южна Германия. Тя кандидатства заедно със сестра си и разказва, че в забързаното и шумно ежедневие възможността за уединение сред природата им се е сторила идеалният начин да се върнат към спокойствието. Кампанията е създадена като отговор на проблем, който често се подценява – шумовото замърсяване. Ръководителят на проекта Йозефин Нордгрен смята това за едно от най-сериозните екологични предизвикателства на нашето време.

Нордгрен обяснява, че постоянният шум оказва влияние върху стресовите нива, нарушава съня и вреди на физическото и психическото здраве, докато природата действа възстановяващо, забавя пулса и подобрява концентрацията. Екипът е искал участниците да изпитат какво се случва, когато ежедневният шум изчезне напълно и как тишината може да се превърне в ресурс за благополучие. Те подчертават и че в Швеция, благодарение на „Allemansrätten“, достъпът до природата е нещо изключително лесно и неограничено.

Кампанията привлече над 200 кандидати от 30 държави, като бяха избрани три двойки от Дания, Германия и Обединеното кралство. Единственото строга правило беше поддържането на звуково ниво под 45 децибела – приблизителния шум в библиотека. Макар на моменти Холм и сестра ѝ да се налагаше да шепнат, тя казва, че тишината им се е сторила напълно естествена в тази спокойна горска среда.

Дните в хижата били изпълнени с различни занимания без екрани и устройства – палене на огън, готвене, разходки сред есенната гора и творчески задачи като писане на писмо до бъдещото си „аз“. Тишината, казва Холм, ѝ е донесла усещане за баланс, вътрешен покой и дори приключение, включително и нощни разходки из гората без светлина. Тя описва преживяването като пълно с моменти на свързаност с природата и истинска почивка от забързаното ежедневие.

Резултатите от експеримента са били успешни както за участничката, така и за Visit Skåne. Нордгрен подчертава, че целта не е била абсолютна тишина, а осъзнаване – способността човек да се вслуша в себе си и в заобикалящата го среда. Холм споделя, че иска да пренесе спокойствието от хижата в ежедневния си живот и да намери подобно място за себе си и близките си. Най-ценното, което е взела със себе си, е разбирането, че мълчанието дава шанс да чуеш по-ясно вътрешния си глас.

