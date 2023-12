Това са най-луксозни хотели в света, ето колко струват нощувките там

Вижте класацията на хотелските вериги

Има класации на най-добрите хотели в света. Но нов списък, публикуван от групата само за членове LTI – Luxury Travel Intelligence, класира хотелските марки, а не отделните имоти.

Класацията анализира много хотели в рамките на една марка в „подробни детайли“, като използва повече от 100 „допирни точки“, за да оцени „способността на марката да предоставя“ услуги, вариращи от нейния дух до персонала, според съобщение за пресата.

Членството в Luxury Travel Intelligence струва 700 долара на година и дава достъп до проучванията на групата за пътувания. Той не продава реклама, а изследванията са независими и се финансират от абонаменти, според уебсайта му. В хотел La Palma в Капри, който е част от Oetker Collection нощувката варира между 700 и 2000 долара.

Класацията на Luxury Travel Intelligence за 2023 г. е:

Mandarin Oriental Oetker Collection Auberge Resorts Collection Six Senses Aman Belmond Four Seasons One&Only Rocco Forte Hotels Rosewood Peninsula Raffles

За първи път Mandarin Oriental зае първото място – оглавявайки Oetker Collection с много малка разлика, според резултатите. Една нощувка в най-високо оценения хотел Mandarin в момента е 900 долара, но цената може да е и по-висока в зависимост от периода..

Oetker Collection управлява 12 хотела по целия свят, включително Le Bristol в Париж, Hotel du Cap-Eden-Roc в Антиб, Франция и The Lanesborough, Лондон, според уеб страницата на Oetker Collection.

Auberge Resorts Collection – класиран на трето място в списъка – управлява хотели като Мауна Лани в Хавай, The Lodge at Blue Sky в Парк Сити, Юта, и The Vanderbilt в Нюпорт, Роуд Айлънд. Това са само три от 27-те хотела и курорта под марката Auberge, пише CNBC.

През 2022 г. Six Senses беше класиран на първо място, следван от Mandarin Oriental (№ 2) и Rosewood (№ 3).

Две марки са нови в списъка тази година: Peninsula Hotels и Raffles Hotels & Resorts.

Майкъл Кромптън, съосновател на Luxury Travel Intelligence, каза пред CNBC Travel, че „сравняването на продължаващия експлозивен растеж на сектора с най-висок калибър на ръководството и персонала се оказва значително предизвикателство“.

Той каза, че очаква това да бъде определящ фактор в класирането на групата в бъдеще.

Luxury Travel Intelligence използва алгоритъм за оценка на хотелски марки, който има максимум 4663 точки, каза Кромптън.

Тази година той измерва 130 „допирни точки“, оценявайки фактори като хранене в стаята, процес на пристигане на гостите и ангажираност на марката в социалните медии, каза Кромптън пред CNBC Travel. Групата използва система, базирана на точки, за да премахне „неизбежната емотивност и лично мнение“ от класацията, каза той.

Кромптън отбеляза също, че инвестициите на марките или в нови хотели, или в обновяване на съществуващи - са били основен фактор тази година.

Кромптън не разкри как се претеглят допирните точки, но каза на CNBC Travel, че „всяка година променяме допирните точки".

LTI също подчерта други марки, за които каза, че са „достатъчно оценени“, за да бъдат наблюдавани.

Марките са: 1 Hotels, Alila, Anantara, Banyan Tree, Como, Dorchester Collection, Firmdale, Jumeirah, Leela, Oberoi, Park Hyatt, Ritz-Carlton, Shangri-La, Soho House, Red Carnation, St. Regis, Taj, Луксозната колекция и Viceroy.

Освен това има марки, които имат по-малко от 10 имота – минимумът, необходим за влизане в списъка – но са оценени високо, са: Airelles, Althoff Collection, Bulgari, Capella, Cheval Blanc, JK Place, La Reserve, Maybourne, Montage, Nikki Beach, Pendry , Soneva, Ultima Collection и Virgin Limited Edition.