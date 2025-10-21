Това са най-добрите университети в Европа тази година

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Изборът на университет е важен момент. Той определя качеството на вашето образование, предметите, които можете да изучавате, и до голяма степен вашия живот. Искате да вземете правилното решение? Добра идея е да направите малко проучване предварително.
Няколко издания правят класации на университети, но класацията на The Times Higher Education е една от най-уважаваните в бранша. Всяка година тя анализира данни от буквално хиляди институции по целия свят, като ги измерва по 18 различни критерия - от преподаване до изследователска дейност и глобална значимост. Всичко е обхванато, така че само най-добрите от най-добрите си проправят път до върха, пише Time out.
В Европа има няколко водещи световни университета, въпреки че всички те са разделени между три държави: Обединеното кралство, Германия и Швейцария.
Университетите в Обединеното кралство доминират в европейската класация
Обединеното кралство доминира в европейската класация, като заема половината от челната десетка, включително всичките три челни места. Оксфордският университет, който е лидер в класацията вече десетилетие, грабна златото с впечатляващ общ резултат от 98,2 от 100, а Кеймбридж не изостана много с 97,2, което го направи трети в света. Импириъл Колидж Лондон беше трети в Европа и осми на Земята.
Най-доброто предимство на Оксфорд беше неговата изследователска среда, която получи перфектен резултат от 100. Той беше водещ и в предметните области медицина и компютърни науки, и втори в света в социалните науки и икономиката.
Изследователската среда на Кеймбридж също получи 99,9 от 100, но най-добрите му предмети са изкуствата и хуманитарните науки, науките за живота и психологията, по всички от които е втори в света.
Най-високо оцененият европейски университет извън Обединеното кралство беше ETH Zurich, който беше 11-ти в общото класиране и получи резултат от 93,1.
Топ 10 университета в Европа
Ето топ 10 университета на континента според класацията на Times Higher Education за 2025 г., включително мястото, което всеки университет заема в световен мащаб.
Оксфордски университет: 1
Университет в Кеймбридж: 3
Импириъл Колидж Лондон: 8
ЕТХ Цюрих: 11
UCL: 22
Технически университет в Мюнхен: 27
Университет в Единбург: 29
LMU Мюнхен: 34
École Polytechnique Fédérale de Lausanne: 35
King's College London: 38
