Това са най-добрите университети в Европа тази година

Някои от тях са и сред топ 10 в света

Изборът на университет е важен момент. Той определя качеството на вашето образование, предметите, които можете да изучавате, и до голяма степен вашия живот. Искате да вземете правилното решение? Добра идея е да направите малко проучване предварително.

Няколко издания правят класации на университети, но класацията на The Times Higher Education е една от най-уважаваните в бранша. Всяка година тя анализира данни от буквално хиляди институции по целия свят, като ги измерва по 18 различни критерия - от преподаване до изследователска дейност и глобална значимост. Всичко е обхванато, така че само най-добрите от най-добрите си проправят път до върха, пише Time out.

В Европа има няколко водещи световни университета, въпреки че всички те са разделени между три държави: Обединеното кралство, Германия и Швейцария.

Университетите в Обединеното кралство доминират в европейската класация

Обединеното кралство доминира в европейската класация, като заема половината от челната десетка, включително всичките три челни места. Оксфордският университет, който е лидер в класацията вече десетилетие, грабна златото с впечатляващ общ резултат от 98,2 от 100, а Кеймбридж не изостана много с 97,2, което го направи трети в света. Импириъл Колидж Лондон беше трети в Европа и осми на Земята.

Най-доброто предимство на Оксфорд беше неговата изследователска среда, която получи перфектен резултат от 100. Той беше водещ и в предметните области медицина и компютърни науки, и втори в света в социалните науки и икономиката.

Изследователската среда на Кеймбридж също получи 99,9 от 100, но най-добрите му предмети са изкуствата и хуманитарните науки, науките за живота и психологията, по всички от които е втори в света.

Най-високо оцененият европейски университет извън Обединеното кралство беше ETH Zurich, който беше 11-ти в общото класиране и получи резултат от 93,1.

Топ 10 университета в Европа

Ето топ 10 университета на континента според класацията на Times Higher Education за 2025 г., включително мястото, което всеки университет заема в световен мащаб.

Оксфордски университет: 1

Университет в Кеймбридж: 3

Импириъл Колидж Лондон: 8

ЕТХ Цюрих: 11

UCL: 22

Технически университет в Мюнхен: 27

Университет в Единбург: 29

LMU Мюнхен: 34

École Polytechnique Fédérale de Lausanne: 35

King's College London: 38

