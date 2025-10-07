Образование, квартира, храна: Колко струва да си студент във Виена?

Австрия се нарежда сред водещите образователни дестинации в Европа

Все повече български студенти избират Виена за своето висше образование. С близо 80 акредитирани университета и над 2400 програми на немски и английски език, Австрия се нарежда сред водещите образователни дестинации в Европа. Екипът на „Бизнес новините“ провери какви ще бъдат основните ви разходи, ако решите да продължите образованието си във Виена – от таксите и наемите до ежедневните нужди и развлечения.

Снимка: Стефани Боова

Обучение

Цената на обучението е изключително достъпна – €22 семестриална такса в държавните университети. Това прави Австрия едно от най-изгодните места за висше образование в Европа, като се има предвид, че всеки студент получава право да използват библиотеката, студентските столове и безплатно да участва в редица студентски събития. Много университети предлагат програми на английски език, особено на магистърско ниво, което улеснява интеграцията на чуждестранни студенти. Допълнително, студентите могат да се възползват от различни стипендии и работни възможности по време на обучението си.

Общежития

В Австрия студентските общежития са частни и трябва да кандидатствате за място през платформите на организации за настаняване. Цените на студентските общежития варират между 250 и 500 евро на месец, в зависимост от града и типа на жилището. Във Виена студентските общежития са по-скъпи, като средната цена за единична стая с удобства като обща кухня, пране, интернет и охрана е между 450 и 580 евро. Ако сте в споделена стая без всички удобства, наемът ви може да е най-малко 350 евро. В по-малки университетски градове като Грац, Линц или Инсбрук цените са по-ниски, особено ако стаята е споделена – между 250 и 350 евро.

Снимка: Getty Images / iStock

Някои от популярните платформи за намиране на студентски общежития включват OeAD Housing, STUWO, Wihast и Base – където можете да разглеждате различни опции според бюджета си и предпочитанията за местоположение.

Разходи за храна

Разходите за храна във Виена не са високи, но зависят от това дали пазарувате сами и готвите, или се храните навън. В супермаркетите можете да откриете голямо разнообразие от продукти на разумни цени. Основни хранителни стоки като хляб (около €1.50), мляко (€1.30 за литър), яйца (€3.00 за 10 броя), ориз (€2.00 за кг) и зеленчуци (между €2 и €3 на кг) са достъпни дори за студентски бюджет. Цената на пилешкото месо е около €9.00 за килограм, а сиренето – около €10.00 за кг.

Снимка: Стефани Боова

Ако предпочитате да се храните навън, във Виена има десетки студентски мензи и по-скъпи ресторанти. Средната цена за обяд в университетска столова е около €4–5, а в бюджетен ресторант или бистро може да похарчите между €10 и €12. Меню в заведение за бързо хранене като McDonald's струва около €9–10. Кафето в кафене е средно €3.50, а бирата (0.5 л) – около €4.00. За по-евтино хапване можете да разчитате на дюнер, пица на парче или азиатска кухня, където порция може да струва около €5–7.

Снимка: Стефани Боова

Свободно време и развлечения

В столицата на Австрия има много опции за запълване на свободното ви време. Студентите често се възползват от отстъпки за музеи, театри, опера и концерти. С картата ÖBB Vorteilscard Youth, студентите получават намаления за пътуване с влак в цялата страна. Градският транспорт във Виена е добре организиран, като с годишната студентска карта (Semesterticket) цената за неограничено пътуване в рамките на града е €75 за семестър.

В свободното си време студентите могат да се разходят из парковете на града, да карат колело покрай Дунав, да посещават изложби, фестивали или да се насладят на нощния живот в клубове и барове.

