Нови маршрути спални влакове тръгват в сърцето на Европа през лятото

След новината, че European Sleeper е на път да пусне нощен влак Париж-Берлин, операторът далеч не е спрял разширяването на мрежата си и очевидно е планиран друг чисто нов маршрут за 2026 г.

В момента Брюксел, Амстердам, Берлин, Дрезден и Прага са свързани с влакове три пъти седмично и според European Sleeper 750 влака са превозили над 240 000 пътници, откакто са стартирали през 2023 г.

Но най-новото допълнение към списъка е услуга, която ще свързва Амстердам и Брюксел с Берн и Милано, създавайки „важна връзка север-юг на европейско ниво“, според оператора. Маршрутът ще допълни други регионални железопътни услуги: Брюксел (който има връзки с Лондон), Кьолн (с услуги до Хамбург и Берлин), Берн (за достигане до Цюрих и Женева) и Милано (за Венеция, Флоренция и Рим).

Препоръчано: Аз съм писател на пътеписи, обсебен от влакове – това са най-добрите коледни пътувания с влак в Европа.

По-конкретно, заминаванията от Амстердам и Брюксел ще бъдат насрочени за понеделник, четвъртък и събота вечер, като първото ще се състои на 18 юни 2026 г., пристигайки в Милано на следващата сутрин. Влаковете ще тръгват от белгийската и холандската столица, преди да се съберат в Кьолн.

След като пристигнат в Швейцария, маршрутът ще се движи по историческия маршрут Симплон през Берн, Бриг и Домодосола до Северна Италия, като ще спре на брега на езерото Маджоре в Стреза, преди да завърши в Милано. Съдейки по звука, ще има някои великолепни гледки към Алпите рано сутрин.

Изола Бела и Стреза, езерото Маджоре, Италия

Стреза, езерото Маджоре | Снимка: Shutterstock

Пътуванията обратно от италианския хъб ще се изпълняват в сряда, петък и неделя вечер и макар точното разписание все още да се уточнява, изглежда, че билети за всички стандартни класове нощни влакове ще бъдат налични за резервация през януари или февруари 2026 г.