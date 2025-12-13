Нови маршрути спални влакове тръгват в сърцето на Европа през лятото

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Словенец хакна рутер и получи почти милион евро чрез YouTube
От шега до печеливш бизнес
След новината, че European Sleeper е на път да пусне нощен влак Париж-Берлин, операторът далеч не е спрял разширяването на мрежата си и очевидно е планиран друг чисто нов маршрут за 2026 г.
В момента Брюксел, Амстердам, Берлин, Дрезден и Прага са свързани с влакове три пъти седмично и според European Sleeper 750 влака са превозили над 240 000 пътници, откакто са стартирали през 2023 г.
Но най-новото допълнение към списъка е услуга, която ще свързва Амстердам и Брюксел с Берн и Милано, създавайки „важна връзка север-юг на европейско ниво“, според оператора. Маршрутът ще допълни други регионални железопътни услуги: Брюксел (който има връзки с Лондон), Кьолн (с услуги до Хамбург и Берлин), Берн (за достигане до Цюрих и Женева) и Милано (за Венеция, Флоренция и Рим).
По-конкретно, заминаванията от Амстердам и Брюксел ще бъдат насрочени за понеделник, четвъртък и събота вечер, като първото ще се състои на 18 юни 2026 г., пристигайки в Милано на следващата сутрин. Влаковете ще тръгват от белгийската и холандската столица, преди да се съберат в Кьолн.
След като пристигнат в Швейцария, маршрутът ще се движи по историческия маршрут Симплон през Берн, Бриг и Домодосола до Северна Италия, като ще спре на брега на езерото Маджоре в Стреза, преди да завърши в Милано. Съдейки по звука, ще има някои великолепни гледки към Алпите рано сутрин.
Изола Бела и Стреза, езерото Маджоре, Италия
Стреза, езерото Маджоре | Снимка: Shutterstock
Пътуванията обратно от италианския хъб ще се изпълняват в сряда, петък и неделя вечер и макар точното разписание все още да се уточнява, изглежда, че билети за всички стандартни класове нощни влакове ще бъдат налични за резервация през януари или февруари 2026 г.
През 2023 г. оборотът на Scrub Daddy достига 220 милиона долара
