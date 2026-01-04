Това са най-добрите луксозни пътувания с влак в Индия за 2026 г.

Цените стигат до 9 330 долара на човек

Индия предлага едни от най-впечатляващите луксозни пътувания с влак в света, които през 2026 г. съчетават културно наследство, местна кухня, дива природа и забележителни пейзажи. От внушителните крепости на Раджастан и свещените градове по Ганг до спокойните затънтени води на Керала и тигровите резервати в Централна Индия, тези бавни и изискани железопътни маршрути позволяват на пътешествениците да опознаят страната без стреса от сложната ѝ география и езиково разнообразие, предава Еuronews.

Снимка: iStock

Маршрутът „Наследство на Индия“ на Maharajas Express се смята за върха на луксозните влакови пътешествия в страната. Седемдневното и шестнощно пътуване с дължина над 1380 км свързва Мумбай и Делхи, като преминава през ключови дестинации като Джодпур, Джайпур, Удайпур, Биканер, Рантхамбор, Фатехпур Сикри и Агра. Пътниците могат да избират между различни категории настаняване – от луксозни кабини до президентски апартамент – и да се насладят на удобства като самостоятелни бани, Wi-Fi, персонален иконом, гурме ресторанти Rang Mahal и Mayur Mahal, барове и ексклузивни екскурзии, включително посещение на Тадж Махал с шампанско закуска. Цените започват от 8 200 долара на човек.

Deccan Odyssey предлага няколко маршрута, сред които „Културна одисея“ и „Индийска одисея“, които разкриват богатството на Северна, Централна и Западна Индия. „Културна одисея“ е осемдневно двупосочно пътуване от Делхи с посещения на Савай Мадхопур, Джайпур, Агра, Гвалиор, Каджурахо, Орча и Варанаси, комбинирайки исторически паметници, сафари в Рантхамбор и духовни преживявания по Ганг. „Индийска одисея“ следва сходен маршрут, но завършва в Мумбай и включва още Удайпур, Вадодара и Аурангабад, с акценти като езерото Пичола, археологическия парк Чампанер-Павагад и пещерите Елора. И при двата маршрута настаняването е в луксозни каюти или президентски апартаменти, с ресторанти, спа, салони и консиерж услуги, а цените започват от 9 330 долара на човек.

За Южна Индия влакът Golden Chariot предлага маршрута „Бижутата на Юга“ – шестдневно пътуване от Бенгалуру през Майсур, Канчипурам, Махабалипурам, Танджавур, Четинад и Кочин. Пътешествието включва посещения на дворци, древни храмове, крайбрежни архитектурни обекти и круиз по затънтените води на езерото Вембанад. Влакът разполага с луксозни кабини с модерни удобства и персонално обслужване, а цените започват от 4 740 долара на човек за двойна кабина, което го прави една от по-достъпните опции в луксозния сегмент.

Сред класическите маршрути се откроява и „Дворецът на колела“, който отдава почит на кралското наследство на Раджастан. Осемдневното пътуване от Джайпур до Агра преминава през градове като Джайсалмер, Джодхпур, Удайпур и Бхаратпур, включвайки камилски езди в пустинята, величествени крепости и посещение на Тадж Махал.

Влакът предлага луксозни и суперлуксозни кабини, президентски апартамент, спа с аюрведични процедури и два изискани ресторанта, като цените започват от 6 048 долара на човек. За любителите на дивата природа Deccan Odyssey предлага и маршрута Maharashtra Wild Trail – осемдневно пътешествие от Мумбай с посещения на тигровите резервати Пенч и Тадоба, пещерите Аджанта и винения регион Нашик, със същото високо ниво на комфорт и цени от 9 330 долара на човек.

