Prada ще пусне нова линия сандали за 930 долара, които са произведени в Индия

Prada ще пусне на пазара лимитирана серия сандали Kolhapuri, „произведени в Индия“, на цена от около 930 долара. Това решение идва месеци след критиките срещу марката за предполагаемо копиране на традиционния индийски дизайн. Луксозната италианска модна къща планира да изработи 2000 чифта в щатите Махаращра и Карнатака чрез партньорство с две държавни организации, съобщава Ройтерс. Според Лоренцо Бертели, ръководител на отдела за корпоративна социална отговорност на Prada, компанията ще обедини майсторството на местните занаятчии със своите производствени технологии, предава ВВС.

Снимка: Getty Images

Продажбите на новата колекция ще започнат през февруари 2026 г., както онлайн, така и в 40 бутика на Prada по света. Очакваната цена за един чифт е 939 долара, което се равнява на около 800 британски паунда или 84 000 индийски рупии. Споразумението между компанията и индийските институции беше подписано по време на Италиано-индийския бизнес форум 2025.

Полемиката около Prada избухна през юни, когато марката представи кожени сандали с плетена предна част, силно напомнящи на традиционните Kolhapuri chappals, произвеждани в Махаращра и Карнатака. Описани просто като „кожени обувки“, без упоменаване на индийския им произход, те предизвикаха недоволство и обвинения в културно присвояване. По-късно Prada призна индийските корени на модела, а говорител на компанията заяви пред BBC, че марката винаги е ценяла традиционното занаятчийство и е в контакт с Търговската, промишлената и селскостопанската камара на Махаращра.

Министърът на социалната справедливост на Махаращра Санджай Ширсат съобщи за BBC Marathi, че новото начинание ще бъде озаглавено „Prada, произведена в Индия – вдъхновена от Kolhapuri Chappals“. Той уточни, че за да се посрещнат стандартите и търсенето на модната марка, част от местните занаятчии ще преминат специално обучение, организирано съвместно от Prada и LIDCOM – държавна организация в подкрепа на кожената индустрия. Освен това около 200 майстори на Колхапури ще се обучават три години в Италия.

По думите на Ширсат, подписаното споразумение е със срок от пет години, но се очаква да бъде удължено. Правителството на щата също планира да предостави финансова помощ на занаятчиите, за да подкрепи проекта и да съхрани традиционния занаят. Сандалите Kolhapuri, произлизащи от едноименния град в Махаращра, имат история, която датира от XII век. Ръчно изработени от кожа и оцветявани с естествени багрила, те са прочути със своята издръжливост и пригоденост за горещия индийски климат.

След възникналия спор много занаятчии в Колхапур споделиха разочарованието си, че дизайнът им е използван без признание. Новата инициатива обаче обещава да донесе официално признание, икономическа подкрепа и международна видимост на вековната им традиция.

