Как да посетите две държави в пътуване за един ден

Ето няколко варианта

Посещението на две европейски държави в едно пътуване е лесно постижимо чрез ефективни железопътни мрежи, бюджетни авиокомпании и близки географски връзки. Популярни и ефективни методи включват съчетаване на Лондон с Париж с влак Eurostar, опознаване на Алпийския регион (Швейцария/Германия/Италия) в едно пътуване и круиз по Средиземно море, за да видите страни като Испания, Франция и Италия за една седмица. Други чудесни възможности включват опознаване на Скандинавия (Швеция/Дания) или Източна Европа (Прага/Дрезден).

Ето 10 конкретни начина да посетите 2 европейски държави в едно пътуване:

Лондон (Великобритания) и Париж (Франция): Свързани с 2,5-часово пътуване с влак Eurostar, това е най-доброто, класическо пътуване между две държави.

Рим (Италия) и Атина (Гърция): Популярна комбинация, често свързана с кратък полет или круиз по Средиземно море, позволяваща смесица от древна история и крайбрежна релаксация.

Мюнхен (Германия) и Виена (Австрия): Лесно свързано с влак, това пътуване предлага смесица от баварска култура и австрийска имперска история.

Стокхолм (Швеция) и Копенхаген (Дания): Тези скандинавски столици са добре свързани с високоскоростна железница, предлагайки модерно скандинавско градско изживяване.

Барселона (Испания) и Южна Франция: Перфектна средиземноморска смесица, свързваща оживения каталунски град с близката живописна Френска Ривиера.

Алпийският маршрут (Швейцария, Германия, Италия, Австрия): 3-седмично пътуване с кола позволява на посетителите да се насладят на живописните Алпи през множество граници.

Прага (Чехия) и Дрезден (Германия): Известни като чудесна комбинация за градска почивка, тези градове са близо един до друг, предлагайки богата история и зашеметяваща архитектура.

Дъблин (Ирландия) и Великобритания: Лесно се комбинират с кратък полет, което позволява смесица от ирландска култура и британска история.

Виена (Австрия) и Братислава (Словакия): Може би най-лесният вариант, тъй като са двете най-близки столици в Европа, разделени само от час с влак или автобус.

Монако и Ница (Франция): Френската Ривиера позволява бързо пътуване през границата до луксозната, малка нация Монако.

Съвети за пътувания в няколко държави:

Използвайте полети с Open-Jaw: Резервирайте билет, който лети до един град и отива от друг (например, летете до Лондон, а отива от Париж), за да спестите време и пари.

Използвайте регионални влакове: Високоскоростните влакове, като тези в Централна Европа, често са по-удобни от летенето.

Проверете правилата за шенгенски визи: Докато повечето европейски страни са в Шенгенското пространство, някои (като Обединеното кралство) не са, което изисква отделни правила за влизане.

