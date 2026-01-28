Градовете с най-високи разходи за живот в момента - първите шест са в една европейска държава

Коя е тя?

Не е евтино да живееш в най-вълнуващите културни центрове, нощни заведения и места за невероятна храна, пазаруване и забавления в света.

Годишният индекс на разходите за живот на Numbeo излезе. Изследването оценява разходите за наем, ресторанти, хранителни стоки и местната покупателна способност и комбинира всичко това, за да ни даде две класации за разходите за живот – едната, която включва наем, и другата, която не.

Може би се чудите защо има такава без включени разходи за наем, но като пътуващи е удобно да знаете кои места са най-скъпи само за ежедневните разходи, нали?

И така, начело в този списък (и на второ място след Ню Йорк, когато е включен наемът) е Цюрих. Общият индекс на разходите за живот е 118,5, с индекс на хранителни стоки от 115,4, оценка на ресторантите от 121 и местна покупателна способност от 164,4, пише Time out.

Швейцария обаче е известна със своите скъпи цени и швейцарските градове всъщност заемат първите шест места, като Женева, Базел, Лозана, Лугано и Берн следват плътно най-големия град в страната. Що се отнася до останалите от топ 10, Ню Йорк (не е изненадващо) е на 7-мо място, брилянтната исландска столица Рейкявик е на 8-мо място, а два други центъра в САЩ допълват списъка.

Това са 10-те града с най-високи разходи за живот:

Цюрих, Швейцария

Женева, Швейцария

Базел, Швейцария

Лозана, Швейцария

Лугано, Швейцария

Берн, Швейцария

Ню Йорк, САЩ

Рейкявик, Исландия

Хонолулу, САЩ

Сан Франциско, САЩ

