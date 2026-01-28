BGN → EUR
1 USD
1.1929 BGN
Петрол
65.86 $/барел
Bitcoin
$89,174.3
Свят Градовете с най-високи разходи за живот в момента - първите шест са в една европейска държава

Градовете с най-високи разходи за живот в момента - първите шест са в една европейска държава

bTV Бизнес екип

Коя е тя?

Не е евтино да живееш в най-вълнуващите културни центрове, нощни заведения и места за невероятна храна, пазаруване и забавления в света.

Годишният индекс на разходите за живот на Numbeo излезе. Изследването оценява разходите за наем, ресторанти, хранителни стоки и местната покупателна способност и комбинира всичко това, за да ни даде две класации за разходите за живот – едната, която включва наем, и другата, която не.

Може би се чудите защо има такава без включени разходи за наем, но като пътуващи е удобно да знаете кои места са най-скъпи само за ежедневните разходи, нали?

Една от най-мощните банки в света търси нов шеф с годишна заплата от 20 млн. евро

И така, начело в този списък (и на второ място след Ню Йорк, когато е включен наемът) е Цюрих. Общият индекс на разходите за живот е 118,5, с индекс на хранителни стоки от 115,4, оценка на ресторантите от 121 и местна покупателна способност от 164,4, пише Time out.

Швейцария обаче е известна със своите скъпи цени и швейцарските градове всъщност заемат първите шест места, като Женева, Базел, Лозана, Лугано и Берн следват плътно най-големия град в страната. Що се отнася до останалите от топ 10, Ню Йорк (не е изненадващо) е на 7-мо място, брилянтната исландска столица Рейкявик е на 8-мо място, а два други центъра в САЩ допълват списъка.

Това са 10-те града с най-високи разходи за живот:

Цюрих, Швейцария
Женева, Швейцария
Базел, Швейцария
Лозана, Швейцария
Лугано, Швейцария
Берн, Швейцария
Ню Йорк, САЩ
Рейкявик, Исландия
Хонолулу, САЩ
Сан Франциско, САЩ

