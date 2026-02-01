Край на лева: Какво да правим с останалите пари?

От днес не можем да плащаме в лева, но двойното изписване на цените остава

Днес официално левът спира да бъде платежно средство. Важно е да споменен, че левовете не губят стойността си, но пътят им до магазина вече минава през банката.

Ако не сте успели да изхарчите всичко и откриете някоя банкнота в портфейла или у дома, няма място за тревога. Българските банкноти и монети остават напълно валидни и могат да бъдат обменяни без загуба по официалния курс. Нужно е само да знаете къде и при какви условия.

Къде и докога може да обмените левове?

Търговски банки – до 30 юни 2026 г., без такса и по фиксирания курс.

Български пощи – до 30 юни 2026 г., безплатно в населени места без банкови клонове.

Българска народна банка – безсрочно, без такса.

Вмъкваме, чевсички средства по банкови сметки бяха автоматично превалутирани още на 1 януари, така че плащанията с карта или телефон не изискват никакви действия от ваша страна.

Какво предстои?

До 8 август 2026 г. цените ще се изписват и в лева, и в евро, за да могат потребителите спокойно да сравняват. След тази дата левовите етикети ще отпаднат окончателно, а България ще функционира изцяло в рамките на европейската парична система.

Темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с прогнозите, като очакванията са до средата на 2026 г. около и над 90% от стойността на българските банкноти, които са били в обращение спрямо началото на 2025 г. да се обмени в евро, а по отношение на българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60%, посочва БНБ.

