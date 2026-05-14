×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1738 BGN
Петрол
105.95 $/барел
Bitcoin
$79,498.2
Последвайте ни
1 USD
1.1738 BGN
Петрол
105.95 $/барел
Bitcoin
$79,498.2
Свят Мъж, който купува изгубен багаж от летища, разкрива най-„отвратителния“ предмет, който някога е намирал

Мъж, който купува изгубен багаж от летища, разкрива най-„отвратителния“ предмет, който някога е намирал

Свят

bTV Бизнес екип

Няма да повярвате какъв е той

Мъж, който купува изгубен багаж, едва не „повърна“, след като отвори „отвратителен“ предмет, намерен в куфар от летище, който е купил на търг.

26-годишният Скот Фенсъм е бил водопроводчик по професия, когато пандемията от Covid ударил, и след като е бил освободен от работа, той решава, че иска да направи нещо малко по-различно с кариерата си.

Британецът решава да се занимава с онлайн търгове и тогава се натъква на изгубен багаж.

София ще има нов Терминал 3: Одобрени са 450 млн. евро за разширяване на летището

Ако изгубеният багаж от летището остане непотърсен в продължение на три месеца, той отива на търг. Скот документира находките си в TikTok и Instagram.

Въпреки че Скот е запазил редица дрехи, включително жилетка Prada за 1900 долара, открита в изгубен багаж, за себе си, има някои находки, които са наистина ужасяващи.

В разговор с UNILAD, създателят на съдържание си спомни, че е отворил „отвратителен“ предмет, който „почти го е накарал да повърне“.

„Почти когато започнах, открихме този контейнер за съхранение и в него имаше ферментирали рибни кости“, обясни той.

„Беше толкова отвратително, че не знаех какво е и след това дойдоха всички коментари, че са ферментирали рибни кости.“

Пътуваме с един билет за влак из цяла Европа? Възможно ли е?

Скот продължи: „В началото не можеше да се усети миризмата му, защото беше в копринен контейнер, но тъй като записвам TikTok, трябваше да го отворя. Беше отвратително.“

Скот по същество си е направил нов гардероб от изгубения багаж, който е купил през последните години, включително и скъпия артикул от Prada.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Фишингът вече звучи като ваш колега: ТОП 5 тенденции в киберсигурността, според Google

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата