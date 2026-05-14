Мъж, който купува изгубен багаж от летища, разкрива най-„отвратителния“ предмет, който някога е намирал

Няма да повярвате какъв е той

Мъж, който купува изгубен багаж, едва не „повърна“, след като отвори „отвратителен“ предмет, намерен в куфар от летище, който е купил на търг.

26-годишният Скот Фенсъм е бил водопроводчик по професия, когато пандемията от Covid ударил, и след като е бил освободен от работа, той решава, че иска да направи нещо малко по-различно с кариерата си.

Британецът решава да се занимава с онлайн търгове и тогава се натъква на изгубен багаж.

Ако изгубеният багаж от летището остане непотърсен в продължение на три месеца, той отива на търг. Скот документира находките си в TikTok и Instagram.

Въпреки че Скот е запазил редица дрехи, включително жилетка Prada за 1900 долара, открита в изгубен багаж, за себе си, има някои находки, които са наистина ужасяващи.

В разговор с UNILAD, създателят на съдържание си спомни, че е отворил „отвратителен“ предмет, който „почти го е накарал да повърне“.

„Почти когато започнах, открихме този контейнер за съхранение и в него имаше ферментирали рибни кости“, обясни той.

„Беше толкова отвратително, че не знаех какво е и след това дойдоха всички коментари, че са ферментирали рибни кости.“

Скот продължи: „В началото не можеше да се усети миризмата му, защото беше в копринен контейнер, но тъй като записвам TikTok, трябваше да го отворя. Беше отвратително.“

Скот по същество си е направил нов гардероб от изгубения багаж, който е купил през последните години, включително и скъпия артикул от Prada.