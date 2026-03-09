×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
101 $/барел
Bitcoin
$67,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
101 $/барел
Bitcoin
$67,883.0
Свят Това са най-богатите жени в света

Това са най-богатите жени в света

bTV Бизнес екип

406 от общо 3028 милиардери в света са жени

Светът на милиардерите продължава да бъде доминиран от мъже, но жените постепенно увеличават присъствието си сред най-богатите хора на планетата. Това показва годишната класация на Forbes за световните милиардери през 2025 г., в която броят на жените отново нараства.

През миналата година 406 от общо 3028 милиардери в списъка са жени – около 13,4% от всички. За сравнение, през 2024 г. те са били 369 души.

Начело на класацията на най-богатите жени в света за 2025 г. е наследницата на търговската империя Walmart – Алис Уолтън, чието състояние се оценява на около 101 млрд. долара. Така тя си върна първото място от френската наследница на козметичния гигант L'Oréal – Франсоаз Бетанкур Майерс, която сега е втора с 81,6 млрд. долара.

Скъпият бензин удря по джоба: Колко ще струва пътуването до Солун този Великден?

Двете си разменят лидерската позиция сред най-богатите жени в света през последните години. През 2024 г. Майерс стана първата жена със състояние, оценено на около 100 млрд. долара, но впоследствие Уолтън отново оглави класацията след поскъпването на акциите на Walmart.

На трето място е Джулия Кох, вдовица на индустриалеца Дейвид Кох, със състояние от 74,2 млрд. долара. След нея се нарежда наследницата на сладкарската империя Mars Жаклин Марс, чието богатство се оценява на 42,6 млрд. долара.

Цената на петрола скочи над 100 долара за барел

Любопитен факт е, че девет от десетте най-богати жени в света са наследили богатството си. Най-богатата жена, която сама е изградила състоянието си, е Рафаела Апонте-Диамант – швейцарска съоснователка на най-голямата корабна компания в света Mediterranean Shipping Company. Нейното богатство се оценява на 37,7 млрд. долара, което я поставя на пето място сред жените милиардери.

Сред самоизградени жени милиардери в списъка са и телевизионната водеща Опра Уинфри и попзвездата Тейлър Суифт. Състоянието на Суифт е нараснало с около 45% през последната година, след като Eras Tour й донесе приблизително 2 млрд. долара приходи и се превърна в най-печелившото музикално турне в историята.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата