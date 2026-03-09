Това са най-богатите жени в света

406 от общо 3028 милиардери в света са жени

Светът на милиардерите продължава да бъде доминиран от мъже, но жените постепенно увеличават присъствието си сред най-богатите хора на планетата. Това показва годишната класация на Forbes за световните милиардери през 2025 г., в която броят на жените отново нараства.

През миналата година 406 от общо 3028 милиардери в списъка са жени – около 13,4% от всички. За сравнение, през 2024 г. те са били 369 души.

Начело на класацията на най-богатите жени в света за 2025 г. е наследницата на търговската империя Walmart – Алис Уолтън, чието състояние се оценява на около 101 млрд. долара. Така тя си върна първото място от френската наследница на козметичния гигант L'Oréal – Франсоаз Бетанкур Майерс, която сега е втора с 81,6 млрд. долара.

Двете си разменят лидерската позиция сред най-богатите жени в света през последните години. През 2024 г. Майерс стана първата жена със състояние, оценено на около 100 млрд. долара, но впоследствие Уолтън отново оглави класацията след поскъпването на акциите на Walmart.

На трето място е Джулия Кох, вдовица на индустриалеца Дейвид Кох, със състояние от 74,2 млрд. долара. След нея се нарежда наследницата на сладкарската империя Mars Жаклин Марс, чието богатство се оценява на 42,6 млрд. долара.

Любопитен факт е, че девет от десетте най-богати жени в света са наследили богатството си. Най-богатата жена, която сама е изградила състоянието си, е Рафаела Апонте-Диамант – швейцарска съоснователка на най-голямата корабна компания в света Mediterranean Shipping Company. Нейното богатство се оценява на 37,7 млрд. долара, което я поставя на пето място сред жените милиардери.

Сред самоизградени жени милиардери в списъка са и телевизионната водеща Опра Уинфри и попзвездата Тейлър Суифт. Състоянието на Суифт е нараснало с около 45% през последната година, след като Eras Tour й донесе приблизително 2 млрд. долара приходи и се превърна в най-печелившото музикално турне в историята.

