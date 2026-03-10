Петролът поевтинява след изявленията на Тръмп

Американският лек суров петрол поевтиня с 3,81 долара

Цените на петрола се понижават в азиатската търговия днес, след като в предходната сесия достигнаха тригодишен максимум, на фона на прогнозите на президента на САЩ Доналд Тръмп за скорошен край на войната в Близкия изток, които успокоиха страховете за световното предлагане на суровината, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за , остъпиха 4,17 долара или 4,2 на сто до 94,79 долара за барел.

Американският лек суров петрол поевтиня с 3,81 долара или 4 на сто до 90,96 долара за барел, предаде БТА.

В по-ранната сесия и двата референтни сорта загубиха по 11 на сто, преди да възстановят част от загубите.

