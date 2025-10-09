Това „поглъща“ горивото ви, без дори да го осъзнавате

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Редовните проверки на автомобила са важни за икономията на гориво
Много шофьори не осъзнават, че неправилното налягане в автомобилните гуми може тихо да „поглъща“ горивото им, като в същото време създава риск за безопасността на пътя. Редовните проверки са ключови както за икономията на гориво, така и за стабилността и контрола на автомобила, пише Biznis Kurir.
Правилното налягане на гумите – независимо дали са зимни или летни – зависи основно от автомобила и се посочва от производителя. Тази информация обикновено може да се намери на етикет на вратата от страната на водача, на капачката на резервоара за гориво, в жабката или в ръководството за употреба на автомобила. Стойностите могат да се потърсят и в онлайн таблици.
Важно е налягането да се наглася спрямо натоварването на колата – то трябва да се увеличи, когато автомобилът е напълно натоварен. Ако целта е спестяване на гориво, налягането може леко да се увеличи с 0,2–0,3 bar над препоръчаната стойност. Някои производители дори посочват две стойности – по-ниска за комфорт и по-висока за по-икономично шофиране.
Експертите препоръчват да проверявате налягането на гумите на всеки две седмици, но малко шофьори го правят редовно. Ниското налягане може да направи автомобила нестабилен и в най-лошия случай да предизвика спукване на гума.
При по-новите коли системите за следене на налягането на гумите (TPMS) сигнализират за проблем и дори показват точната стойност на дисплея. Въпреки това ръчната проверка остава препоръчителна, особено ако забележите промяна в поведението на автомобила или необичайни шумове. Дори малки отклонения от 0,5 bar могат да увеличат спирачния път и разхода на гориво с около 0,3 литра на 100 километра.
Най-лесният начин да проверите и поддържате налягането е на бензиностанция, където услугата обикновено е безплатна. Винаги проверявайте гумите на студено – преди да тръгнете или след като сте изминали само няколко километра до най-близката бензиностанция. Топлият въздух се разширява и може да даде неточно завишено отчитане. Не забравяйте и резервната гума, ако имате такава. Проверка се препоръчва преди дълго пътуване или при сезонна смяна на гумите.
