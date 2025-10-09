1 USD
Свят Това „поглъща“ горивото ви, без дори да го осъзнавате

Това „поглъща“ горивото ви, без дори да го осъзнавате

bTV Бизнес екип

Редовните проверки на автомобила са важни за икономията на гориво

Много шофьори не осъзнават, че неправилното налягане в автомобилните гуми може тихо да „поглъща“ горивото им, като в същото време създава риск за безопасността на пътя. Редовните проверки са ключови както за икономията на гориво, така и за стабилността и контрола на автомобила, пише Biznis Kurir.

Правилното налягане на гумите – независимо дали са зимни или летни – зависи основно от автомобила и се посочва от производителя. Тази информация обикновено може да се намери на етикет на вратата от страната на водача, на капачката на резервоара за гориво, в жабката или в ръководството за употреба на автомобила. Стойностите могат да се потърсят и в онлайн таблици.

Важно е налягането да се наглася спрямо натоварването на колата – то трябва да се увеличи, когато автомобилът е напълно натоварен. Ако целта е спестяване на гориво, налягането може леко да се увеличи с 0,2–0,3 bar над препоръчаната стойност. Някои производители дори посочват две стойности – по-ниска за комфорт и по-висока за по-икономично шофиране.

Експертите препоръчват да проверявате налягането на гумите на всеки две седмици, но малко шофьори го правят редовно. Ниското налягане може да направи автомобила нестабилен и в най-лошия случай да предизвика спукване на гума.

При по-новите коли системите за следене на налягането на гумите (TPMS) сигнализират за проблем и дори показват точната стойност на дисплея. Въпреки това ръчната проверка остава препоръчителна, особено ако забележите промяна в поведението на автомобила или необичайни шумове. Дори малки отклонения от 0,5 bar могат да увеличат спирачния път и разхода на гориво с около 0,3 литра на 100 километра.

Най-лесният начин да проверите и поддържате налягането е на бензиностанция, където услугата обикновено е безплатна. Винаги проверявайте гумите на студено – преди да тръгнете или след като сте изминали само няколко километра до най-близката бензиностанция. Топлият въздух се разширява и може да даде неточно завишено отчитане. Не забравяйте и резервната гума, ако имате такава. Проверка се препоръчва преди дълго пътуване или при сезонна смяна на гумите.

