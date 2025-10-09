1 USD
БГ Бизнес Отварят първото аутлет селище у нас - ето къде и кога

Отварят първото аутлет селище у нас - ето къде и кога

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това е първата power shopping дестинация в страната

Строежът на аутлет селище от отворен тип Outlet Village Sofia официално започна днес. Планиран да отвори врати в края на 2026 г. на бул. "Ботевградско шосе", проектът е с обща обща търговска площ от 8500 кв. м и е разположен непосредствено до XOPark Sofia.

Двете ритейл концепции ще формират заедно първата power shopping дестинация в страната, която съчетава практични покупки от ежедневието и вдъхновяваща селекция аутлет стоки на едно място, коментира в съобщение инвеститорът "Тринити Кепитъл", цитиран от БТА.

Outlet Village Sofia ще има 40 магазина, разположени в открита архитектурна среда. В рамките на проекта е предвидено да има семеен ресторант, кафетерии и павилиони за храна и напитки.

Едно от основните предимства на Outlet Village Sofia е неговата достъпност както за жителите на столицата, така и за пътуващите от различни точки на България и чужбина, посочва инвеститорът. Автобусните линии 12 и 90 от обществения транспорт имат спирка на територията на XOPark Sofia, има и безплатен паркинг с 1800 паркоместа.

"Тринити Кепитъл" АД е инвестиционно дружество, създадено през 2019 г., което специализира в придобиването, изграждането и управлението на търговски площи. Компанията притежава и оперира четири ритейл парка в България - XOPark Sofia, XOPark Yambol, XOPark Haskovo и XOPark Plovdiv, и предстои да изгради още 4 ритейл парка в градовете Стара Загора, Сандански, Гоце Делчев и Разград

От компанията очакват до 2028 г да притежават и управляват активи с обща търговска площ от 270 000 кв. м.

