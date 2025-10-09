Квартален бар е обявен за най-добрия в света - ето къде се намира

Създателят искал барът да напомня на „хола на баба му“.

Никой не може да каже с абсолютна точност колко бара има по света, но със сигурност става въпрос за милиони локации, където човек може да изпие чаша вино или бутилка бира.

Сред всички тези заведения обаче, колко от тях предлагат коктейли, сервирани в гигантски балони, направени от свежи съставки, или покрити с пастелно оцветена ядлива пяна? А колко от тях наистина заслужават да бъдат посетени? Именно на този въпрос се стреми да отговори ежегодната класация „50-те най-добри бара в света“, организирана от базирана в Обединеното кралство група. Победителите се обявяват всяка година през октомври.

Снимка: Getty Images/iStock

За 2025 година, първото място е присъдено на Bar Leone в Хонконг. Това италианско заведение в квартал Sheung Wan е създадено от римлянина Лоренцо Антинори, който споделя, че е искал барът да напомня на „хола на баба му“. Това е първият път, когато бар от Азия оглавява престижната класация, предава CNN.

„Идеята ни беше да създадем истински квартален бар“, обясни Антинори на пресконференция след церемонията, допълвайки: „Живеем във време, в което хората търсят уют. При нас няма трикове – това, което е написано в менюто, е точно това, което ще получите.“ Публиката в Хонконг, където се проведе церемонията, приветства с ентусиазъм победата на местния Bar Leone.

Второто място заема вдъхновеният от ерата на Сухия режим Handshake Speakeasy в Мексико Сити, който миналата година бе определен за най-добър в света. На трета позиция се нарежда Sips от Барселона. Сред новите имена в разширения списък от 51-во до 100-то място се открояват Schmuck от Ню Йорк („естествено готин“), Exímia от Сао Пауло („вкус на Бразилия в чаша“) и Vender от Тайчунг, който наподобява автомат за алкохол. Инициативата започва през 2002 г. с класация на ресторанти и впоследствие се разширява до барове и хотели, включвайки и награди за устойчивост и изключителни бармани.

