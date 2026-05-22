Това находище съдържа достатъчно литий за производството на 500 млрд. мобилни телефона

Регионът притежава 2,5 милиона тона (2,3 милиона метрични тона) от ключовия елемент, което би заменило 328 години внос на литий в САЩ, ако вносът остане на нивата от миналата година. Следователно добивът в тази планинска система би могъл да намали зависимостта на САЩ от страни като Китай, Аржентина и Чили, но екологичните последици от това са неясни.

Апалачите притежават огромни неизползвани запаси от добиваем литий - достатъчни за производството на 500 милиарда мобилни телефона, 180 милиарда лаптопа или 130 милиона електрически превозни средства, сочи ново проучване на Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирано от N1.

Основен компонент

Литиеви ресурси , разпръснати из източната част на Съединените щати от Алабама до Мейн, се намират в изключително едрозърнести скали, наречени пегматити, съобщават геолози в две нови проучвания на северните и южните Апалачи.

„Това е първата оценка на литиевите минерални ресурси в региона от USGS “, каза Кристофър Холм-Денома, геолог-изследовател на USGS и съавтор на анализа за северните Апалачи, публикуван на 18 април в списанието Natural Resources Research. „Оценката на тези находища е част от националната оценка на USGS за литиевите ресурси в пегматити, в солени и изсъхнали езерни корита и в древни вулкани.“

Литият е основен компонент в електрониката, военното оборудване и акумулаторните батерии за електрически превозни средства. Използва се и в аерокосмически сплави, стабилизатори на настроението и промишлени смазочни материали. Търсенето на литий за производство на батерии, по-специално, се е увеличило рязко в Съединените щати през последните години, което подчертава голямата разлика между вътрешното предлагане и търсенето, каза Холм-Денома.

„САЩ разполагат с едни от най-големите запаси от литий в света“, добави той, но „повече от половината от лития, който използваме в САЩ, се внася “, тъй като в момента в страната има само една действаща литиева мина в Клейтън Вали, Невада. Много продукти, съдържащи литий, се произвеждат и в страни като Китай.

990 000 тона литий

Северните Апалачи – които включват части от Мейн, Ню Хемпшир, Върмонт, Ню Йорк, Масачузетс, Кънектикът, Роуд Айлънд, Пенсилвания, Ню Джърси и Делауеър – съдържат 990 000 тона (900 000 метрични тона) литий, установиха Холм-Денома и колегите му. За да стигнат до тази оценка, изследователите са анализирали геоложки карти, геохимични и геофизични данни, записи за находища на минерали и тектоничната история на региона. Те също така са провели модел с глобален набор от данни за литиеви пегматити, за да симулират разпределението и размера на литиевите находища в изследваната област.

Единствената действаща литиева мина в САЩ е в долината Клейтън, Невада, където изгаснал вулкан е оставил след себе си богати на литий находища (Обсерватория на Земята на НАСА)

Богатите на литий пегматити са относително малки находища, вариращи от няколко десетки до стотици метра ширина и няколкостотин метра дължина. Въпреки това, „когато тези ресурси се сумират в целия регион, те представляват значително количество литий “, казва Холм-Денома.

Литият в северните Апалачи е концентриран в Мейн и Ню Хемпшир. Няколко находища там, като например пегматита Plumbago North в Мейн, съдържат минерала сподумен, който има високо съдържание на литий от 3,5% тегловни и добре установени етапи на екстракция, каза Холм-Денома.

Проучване на южните Апалачи, публикувано на 11 май в списанието Natural Resources Research , установи, че долната половина на древната планинска система – която обхваща части от Мериленд, Вирджиния, Северна Каролина, Южна Каролина, Джорджия, Тенеси и Алабама – съдържа приблизително 1,57 милиона тона (1,43 милиона метрични тона) литий. Тези ресурси са концентрирани в Южна Каролина и Северна Каролина, където първият мащабен добив на литиев пегматит в Съединените щати е извършен между 1942 и 90-те години на миналия век.

Екологични последици

Добивът на пегматити в твърди скали на места като Каролините някога е произвеждал по-голямата част от лития, използван в САЩ, но в момента няма такива действащи мини, каза Холм-Денома. Литият в долината Клейтън, Невада, се добива от пресъхнали езерни корита, отбеляза той.

Богатите на литий пегматити са кристализирали от богата на литий магма преди повече от 250 милиона години по време на образуването на Апалачите. Добивът на тези находища би включвал изкопаване на огромни ями и унищожаване на местообитанията на дивата природа, което би засегнало ландшафта и регионалното биоразнообразие.

Това би създало и вредно замърсяване от отпадъчни продукти като течности и фино смлени скали, които биха могли да отделят микроелементи в почвата и водните пътища. Освен това, тежките машини, необходими за добива на твърди скали в Апалачите, биха изпомпвали огромни количества въглероден диоксид в атмосферата, а извличането на литий от тези скали би включвало токсични химикали и увеличени емисии на парникови газове.