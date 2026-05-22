Спират втори блок на ТЕЦ "Бобов дол", има ли риск за енергийната система?

Причината за спирането е в множество нарушения на екологичното законодателство

От утре втори блок на ТЕЦ "Бобов дол" спира работа заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦ-а са издадени 117 акта със санкции за повече от 9 милиона лева.

"Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещия енергиен Котел 2", казва тя.

От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. Но от ръководството на централата предупредиха, че риск има, съобщава БНР.

Изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" Чавдар Стойнев посочи: "Първи блок ни е в ремонт до края на септември, остава един Трети блок. Само той работи, да. И няма да има никакъв резерв, което означава едни 130-140 мегавата да отпаднат от мрежата при евентуална авария".