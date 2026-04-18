Това място носи титлата най-красивото в Европа, не се намира в Италия или Испания

Много от най-впечатляващите дестинации в света се намират в Европа, поради което списание "Time Out" редовно актуализира списъка си с най-красивите места на нашия континент.

Да заемеш първо място в такъв списък не е малко нещо и тази година това е езерото Блед в Словения. Най-известното словенско езеро, което се намира в Юлийските Алпи в района на Горенска, надмина Цермат, Света София и Алберобело и спечели титлата най-красивото място в Европа.

Какво прави Блед толкова магическо?

„Когато е ясно, можете да видите очертанията на дървета и планини в стъклената повърхност на водата“, пише Роуз Джонстън, редактор на търговското съдържание на Time Out.

„Погледът ви веднага отива към малкия остров в средата, където се намира църквата „Успение Богородично“. А този нежен звук на камбани? Той се чува от 52-метровата камбанария, на която туристите звънят като награда, след като успеят да изкачат 99-те стъпала“, добави тя.

В църквата има така наречена камбана на желанията, която показва на любопитните посетители дали желанието им ще се сбъдне или не. Казват, че е добре, ако я чуете три пъти. Но не забравяйте едно много важно предупреждение - позволено ви е да си представите само едно желание, пише Eupravozato.

Разказва се, че през 16-ти век в Блед живяла жена, чийто съпруг първо бил убит от разбойници, а след това тялото му било хвърлено в езерото. Затова тя решила да събере цялото си богатство и да поръча камбана, която ще бъде поставена в църквата на острова. Камбаната на желанията, както я наричат ​​днес, е изработена от италианския майстор Франциск Патавинус през 1534 г. в Падуа.

И нищо не би било странно тук, ако камбаната не беше сполетяла съвсем необичайна съдба. Когато майсторът го изпратил до езерото Блед, започнала силна буря, която преобърнала лодката, рибаря и камбаната. Твърди се, че дори днес звукът на камбаните може да се чуе от дъното на езерото Блед, когато нощите са особено спокойни.

Не след дълго неутешимата вдовица решава да напусне острова и се премества в манастир в Рим. Чувайки за това, когато жената вече е починала, папата решава да дари камбаната на църквата „Дева Мария от Острова“, както я наричат ​​още.

Многобройни водни спортове, велоалеи, каньони и туристически пътеки ви очакват около езерото, но едно място, което не бива да пропускате, е дефилето Винтгар.

Намира се на около 4 км северозападно от село Блед и е особено красива точка от пътуването. Там ще намерите пътека през вирове, бързеи и потоци, както и дървена пътека, която води чак до Шумския водопад.

„Ако погледнете нагоре, ще видите теракотен покрив на замъка Блед, построен през шестнадесети век. Само терасата на кафенето си заслужава да се посети, особено ако поръчате техния специалитет - парче Бледска кремпита, лека кремообразна торта, покрита с хрупкаво бутер тесто“, каза Джонстън.