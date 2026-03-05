Това градче произвежда почти всички фенери в Китай

Изработката на фенери е стар китайски занаят, който се предава през поколенията

В китайската култура се смята, че червените фенери насочват пътешествениците към безопасност в студените зимни улички, служат като символ на власт пред императорски зали и са израз на религиозна преданост, когато са окачени в храмове, предава ВВС.

Те са неразделна част от честванията на лунната Нова година в цялата страна, като свързват съвременните китайци с културата и традициите на техните предци. По узлиците на цялата страна могат да бъдят видени хиляди фенери, а 80% от тях все още се изработват на ръка в един малък град в провинция Хъбей.

Това е стар китайски занаят, който се предава през поколенията. През отворени врати към дворове често се виждат хора, които седят на малки столчета и изработват фенери, а по главната улица червените фенери са натрупани един върху друг. Никой не знае точно преди колко века е възникнал този занаят в тази част на Северен Китай, но той отдавна се предава и се усвоява още от ранна възраст. Въпреки ерата на високотехнологичните производствени линии, градът е успял да запази водеща позиция на пазара на фенери.

Смята се, че предимството на този занаятчийски подход е възможността да се изпълняват разнообразни поръчки, дори и в малки количества, при по-ниска цена от тази на фабричното производство. В бъдеще модерните технологии може да предложат същото разнообразие на конкурентна цена, но засега това не се е случило. Основното предизвикателство пред Хъбей е, че все повече млади хора избират живота в големите градове, което може да доведе до недостиг на работна ръка. Въпреки това градът остава известен като център на производството на фенери в Китай и жителите му се гордеят с тази репутация.

