Китайски гигант в морския транспорт спира услугите си от и до Персийския залив

Компанията от ключово значение за глобалния енергиен транзит

Китайският гигант в морския транспорт „Коско“ (Cosco), който оперира една от най-големите флотилии от петролни танкери в света, обяви, че от днес спира услугите си до и от страните от Персийския залив, включително ОАЕ, Бахрейн, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, предаде Франс прес.

Базираната в Шанхай държавна компания е една от няколкото големи компании за морски транспорт, които спряха операциите на своите кораби по този воден път, който е от ключово значение за глобалния енергиен транзит, предаде БТА.

Иранската революционна гвардия пое днес пълен контрол над Гибралтарския проток, а Израел започна нова вълна от атаки срещу столицата Техеран.

„Вземайки предвид ескалацията на конфликтите в Близкия изток и произтичащите от това ограничения върху морския трафик в Ормузкия проток „Коско“ реши да преустанови с незабавно всички нови резервации по засегнатите маршрути до второ нареждане“, се посочва в комюнике на компанията. Новите резервации до Бахрейн, Ирак, Кувейт, както и някои региони на ОАЕ и Саудитска Арабия са спрени, уточни компанията.

Маршрутите до саудитския град Джеда, както и до Хор Факкан и Фуджейра в ОАЕ няма да бъдат спирани и ще са достъпни без преминаване през Ормузкия проток.

Компанията добави, че следи отблизо развитието на ситуацията в Близкия изток.

Други корабни гиганти, включително „Мерск“ (Maersk) и Ем Ес Си (MSC), също обявиха спиране на дейността си в региона.

Ем Ес Си съобщи, че всички товари под нейно управление и предназначени за пристанища в Персийския залив ще бъдат разтоварени в най-близките безопасни пристанища, предаде ТАСС.

„С оглед на настоящата ситуация в Близкия изток Ем Ес Си е принудена да обяви, че спира транзита за всички товари, които понастоящем са под управлението и контрола на компанията, както на сушата, така и в морето и са предназначени за пристанища в Персийския залив“, се посочва в комюнике на компанията на уебсайта й.

