×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
Последвайте ни
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
Свят Китайски гигант в морския транспорт спира услугите си от и до Персийския залив

Китайски гигант в морския транспорт спира услугите си от и до Персийския залив

bTV Бизнес екип

Компанията от ключово значение за глобалния енергиен транзит

Китайският гигант в морския транспорт „Коско“ (Cosco), който оперира една от най-големите флотилии от петролни танкери в света, обяви, че от днес спира услугите си до и от страните от Персийския залив, включително ОАЕ, Бахрейн, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, предаде Франс прес.

Базираната в Шанхай държавна компания е една от няколкото големи компании за морски транспорт, които спряха операциите на своите кораби по този воден път, който е от ключово значение за глобалния енергиен транзит, предаде БТА.

Иранската революционна гвардия пое днес пълен контрол над Гибралтарския проток, а Израел започна нова вълна от атаки срещу столицата Техеран.

„Вземайки предвид ескалацията на конфликтите в Близкия изток и произтичащите от това ограничения върху морския трафик в Ормузкия проток „Коско“ реши да преустанови с незабавно всички нови резервации по засегнатите маршрути до второ нареждане“, се посочва в комюнике на компанията. Новите резервации до Бахрейн, Ирак, Кувейт, както и някои региони на ОАЕ и Саудитска Арабия са спрени, уточни компанията.

Силата на „нежния“ бизнес: Уроците на Гена Събева след 30 години на върха

Маршрутите до саудитския град Джеда, както и до Хор Факкан и Фуджейра в ОАЕ няма да бъдат спирани и ще са достъпни без преминаване през Ормузкия проток.

Компанията добави, че следи отблизо развитието на ситуацията в Близкия изток.

Други корабни гиганти, включително „Мерск“ (Maersk) и Ем Ес Си (MSC), също обявиха спиране на дейността си в региона.

Ем Ес Си съобщи, че всички товари под нейно управление и предназначени за пристанища в Персийския залив ще бъдат разтоварени в най-близките безопасни пристанища, предаде ТАСС.

„С оглед на настоящата ситуация в Близкия изток Ем Ес Си е принудена да обяви, че спира транзита за всички товари, които понастоящем са под управлението и контрола на компанията, както на сушата, така и в морето и са предназначени за пристанища в Персийския залив“, се посочва в комюнике на компанията на уебсайта й.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата