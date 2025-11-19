Европейска държава построи път, който зарежда електромобили в движение

ЕС въведе изискване всички нови автомобили, продавани след 2035 г., да бъдат с нулеви CO₂ емисии

Швеция завърши изграждането на първия в света постоянно електрифициран път, по който електромобилите ще могат да се зареждат, докато се движат. Електрическата магистрала е част от амбициозен план, който в бъдеще може да доведе до разширяване на мрежата до около 3000 км електрифицирани участъци до 2035 г., предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

След решението на ЕС да въведе изискване всички нови автомобили, продавани след 2035 г., да бъдат с нулеви CO₂ емисии, страните членки се стремят да ускорят изграждането на инфраструктура за транспорт без изкопаеми горива. Именно в този контекст Швеция избира да превърне част от магистрала E20 в първия по рода си постоянен електрически път, който позволява както леки, така и тежкотоварни превозни средства да се зареждат по време на движение.

Проектът по E20, свързваща важните логистични центрове между Халсберг и Йоребру, бе започнат през 2023 година. Швеция вече има няколко пилотни проекта, включително първата в света зарядна релса, монтирана по обществен път през 2018 г., както и безжичен електрически път, изграден през 2020 г. близо до град Висбю.

Снимка: Getty Images / iStock

Според Ян Петерсон от шведската транспортна администрация Trafikverket електрифицираните пътища предлагат значително предимство особено за тежкотоварния транспорт, където само статичното зареждане би изисквало огромни батерии. Въпреки че основният фокус е върху камионите, скорошно изследване показва, че и частните автомобили могат съществено да се възползват. Моделирането на реални маршрути на 412 автомобила е показало, че комбинацията между домашно и динамично зареждане може да намали размера на батериите с до 70%, без да се компрометира пробегът.

Според изследователите пълната електрификация на всички пътища в страната не е необходима – достатъчно би било около една четвърт от пътната мрежа да бъде оборудвана, за да се осигури ефективно функциониране на системата. Същевременно се подчертава, че предимствата варират в зависимост от това дали шофьорът живее в градска или селска зона: тези в по-близките до електрифицирани участъци райони биха могли да разчитат на по-малки батерии, като разликата според учените може да достигне до 20%. Макар технологията все още да се развива, очакванията са, че с напредъка ѝ тя ще може да отговори на различни нужди и условия.

Паралелно със Швеция и други държави – като Италия, Обединеното кралство, САЩ и Индия – усилено работят върху системи за електрически пътища. С възможности за разширяване с още 3000 км до 2045 г., Швеция вече си партнира с Германия и Франция в споделянето на опит и разработки. Двете северни страни имат активни демонстрационни участъци от години, а Франция планира изграждането на собствен пилотен електрифициран пътен участък. Така проектът по E20 се превръща не само в национален, но и в европейски пример за това как може да изглежда бъдещата устойчива транспортна мрежа.

