Европейска държава построи път, който зарежда електромобили в движение

Швеция завърши изграждането на първия в света постоянно електрифициран път, по който електромобилите ще могат да се зареждат, докато се движат. Електрическата магистрала е част от амбициозен план, който в бъдеще може да доведе до разширяване на мрежата до около 3000 км електрифицирани участъци до 2035 г., предава Еuronews.
След решението на ЕС да въведе изискване всички нови автомобили, продавани след 2035 г., да бъдат с нулеви CO₂ емисии, страните членки се стремят да ускорят изграждането на инфраструктура за транспорт без изкопаеми горива. Именно в този контекст Швеция избира да превърне част от магистрала E20 в първия по рода си постоянен електрически път, който позволява както леки, така и тежкотоварни превозни средства да се зареждат по време на движение.
Проектът по E20, свързваща важните логистични центрове между Халсберг и Йоребру, бе започнат през 2023 година. Швеция вече има няколко пилотни проекта, включително първата в света зарядна релса, монтирана по обществен път през 2018 г., както и безжичен електрически път, изграден през 2020 г. близо до град Висбю.
Според Ян Петерсон от шведската транспортна администрация Trafikverket електрифицираните пътища предлагат значително предимство особено за тежкотоварния транспорт, където само статичното зареждане би изисквало огромни батерии. Въпреки че основният фокус е върху камионите, скорошно изследване показва, че и частните автомобили могат съществено да се възползват. Моделирането на реални маршрути на 412 автомобила е показало, че комбинацията между домашно и динамично зареждане може да намали размера на батериите с до 70%, без да се компрометира пробегът.
Според изследователите пълната електрификация на всички пътища в страната не е необходима – достатъчно би било около една четвърт от пътната мрежа да бъде оборудвана, за да се осигури ефективно функциониране на системата. Същевременно се подчертава, че предимствата варират в зависимост от това дали шофьорът живее в градска или селска зона: тези в по-близките до електрифицирани участъци райони биха могли да разчитат на по-малки батерии, като разликата според учените може да достигне до 20%. Макар технологията все още да се развива, очакванията са, че с напредъка ѝ тя ще може да отговори на различни нужди и условия.
Паралелно със Швеция и други държави – като Италия, Обединеното кралство, САЩ и Индия – усилено работят върху системи за електрически пътища. С възможности за разширяване с още 3000 км до 2045 г., Швеция вече си партнира с Германия и Франция в споделянето на опит и разработки. Двете северни страни имат активни демонстрационни участъци от години, а Франция планира изграждането на собствен пилотен електрифициран пътен участък. Така проектът по E20 се превръща не само в национален, но и в европейски пример за това как може да изглежда бъдещата устойчива транспортна мрежа.
