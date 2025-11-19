BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Свят Спряха от производство популярен модел автомобил

Спряха от производство популярен модел автомобил

bTV Бизнес екип

Това беше една от най-продаваните коли на марката в Европа

Последният Ford Focus вече е произведен. Новината беше споделена от служители на компанията в социалните мрежи и от немското издание Saarländischer Rundfunk.

Решението да бъде спрян моделът беше взето още през 2022 г., когато Ford обяви, че ускорява преминаването към електромобили в Европа. На негово място в гамата идват електрическите кросовъри Explorer и Capri, които са приблизително със същия размер и са изградени върху платформата MEB на Volkswagen Group.

С прекратяването на производството заводът на Ford в Саарлуис, Германия, остава без модел за сглобяване. Компанията заяви, че няма планове да започне ново производство там, а купувач на фабриката все още не е намерен. Така бъдещето на завода остава несигурно.

Cloudflare се срина: Кои уебсайтове не работят?

Въпреки спирането на Focus, Ford подготвя нов средноразмерен кросовър, който трябва да излезе през 2027 г. Той няма да замени Kuga – модела, който навремето беше представен като кросоувър версия на Focus – а ще се продава заедно с него. Новият модел ще предлага версии както с хибридно, така и с изцяло електрическо задвижване.

Европейска държава построи път, който зарежда електромобили в движение

Оттеглянето на Fiesta, а сега и на Focus, остави Ford без двата му най-продавани модела в Европа. Това силно промени позицията на марката: от втори по продажби в Европа през 2015 г. тя падна до 12-то място миналата година, като загуби почти половината си пазарен дял.

Компанията работи върху план за връщане сред водещите производители на континента. За тази цел Ford назначи Джим Баумбик – бивш мениджър на Focus и Kuga – за ръководител на операциите в Европа. Сред основните му задачи е „да разработва продукти, които да отговарят на нуждите на европейските клиенти“, казват от Ford.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата