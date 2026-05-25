×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
84.91 $/барел
Bitcoin
$77,224.8
Последвайте ни
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
84.91 $/барел
Bitcoin
$77,224.8
Технологии Изкуствен интелект ще следи цените на храните в Гърция

Изкуствен интелект ще следи цените на храните в Гърция

Технологии

bTV Бизнес екип

При нарушения глобите за търговските вериги могат да надхвърлят 1 млн. евро

Гърция следи с изкуствен интелект цените на храните и се бори със спекулата. Платформата ще е достъпна до няколко дни, предаде БНР.

Новата платформа се нарича "Колко струва" и използва изкуствен интелект за проследяване на цените на хранителните стоки. Платформата отчита в реално време цените на хиляди основни стоки и се използва за борба със спекулата и фалшивите промоции, обясни министърът на развитието Такис Теодорикакис.

Български дестинации изместиха Тунис като най-евтин избор за „ол инклузив“ ваканции

До няколко дни платформата ще е достъпна за граждани, които чрез нея ще проследяват около 10 хиляди артикула. Една от основните функции на платформата е да запази информацията поне за три месеца. Това дава възможност на потребителите да проследят дали дадено намаление е реално и дали цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията.

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро още 2 г.

Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения в цените и ще информира автоматично клиентите и органите за контрол.

За подвеждащи промоции и неспазване правилата за ценообразуване глобата е до 100 хиляди евро. При нарушения от страна на големите търговски вериги глобите надхвърлят един милион евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Една вечер, седем години вноски: Семействата теглят кредити до 8000 евро за абитуриентските балове на децата си
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата