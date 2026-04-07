×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
111.01 $/барел
Bitcoin
$68,857.3
Последвайте ни
Експанзия в България: Платформа за доставка на храна разширява мрежата си в още два града

bTV Бизнес екип

Доставките в двата града ще се извършват всеки ден между 09:00 и 23:00 ч.

Wolt продължава бързата си експанзия в България, навлизайки в Бургас и Стара Загора, като така допълнително разширява присъствието си извън най-големите градове у нас. С последната експанзия компанията въвежда цялостната си екосистема за доставки в два икономически активни и проспериращи града, предоставяйки на техните жители, гости и местен бизнес достъп до нов стандарт за удобство, бързина и надеждност.

След старта си в София, Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград – по-малко от година след навлизането си на българския пазар – с двата нови града Wolt продължава да отговаря на нарастващото търсене на интегрирани платформи, които надхвърлят доставката на храна и развиват по-широка система за местна търговия. Още от първия ден потребителите в Бургас и Стара Загора получават достъп до разнообразна селекция от местни любими заведения и популярни национални вериги, както и до допълнителни категории като цветя, продукти за домашни любимци и специализирани магазини – всичко това през приложението на Wolt, с фокус върху удобството, надеждността и отличното потребителско изживяване.

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?

„Бургас и Стара Загора са динамични градове със силна идентичност, енергичен градски живот, активни студентски общности, туризъм и процъфтяваща местна икономика. Това естествено води до по-високо търсене на качествени и удобни услуги – и именно тук идва Wolt,“ коментира Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България, който лично направи първите доставки в двата града.

Димитър Радев предупреди за риск от инфлационна спирала - какво означава това?

Потребителите в Бургас и Стара Загора имат достъп до всички ключови функционалности на Wolt. Те включват възможност за планиране на поръчки за конкретен ден и час, комбиниране на продукти от различни търговци в една доставка, както и създаване на групови поръчки – функционалности, които се вписват естествено в ежедневието на домакинства, офиси и събирания с приятели.

Доставките в двата града ще се извършват всеки ден между 09:00 и 23:00 ч., като обхващат жилищни райони, офиси и обществени локации, в зависимост от достъпността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Измамени в Booking? Ето как да си върнете парите и да потърсите обезщетение
Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата