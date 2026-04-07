Експанзия в България: Платформа за доставка на храна разширява мрежата си в още два града

Wolt продължава бързата си експанзия в България, навлизайки в Бургас и Стара Загора, като така допълнително разширява присъствието си извън най-големите градове у нас. С последната експанзия компанията въвежда цялостната си екосистема за доставки в два икономически активни и проспериращи града, предоставяйки на техните жители, гости и местен бизнес достъп до нов стандарт за удобство, бързина и надеждност.

След старта си в София, Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград – по-малко от година след навлизането си на българския пазар – с двата нови града Wolt продължава да отговаря на нарастващото търсене на интегрирани платформи, които надхвърлят доставката на храна и развиват по-широка система за местна търговия. Още от първия ден потребителите в Бургас и Стара Загора получават достъп до разнообразна селекция от местни любими заведения и популярни национални вериги, както и до допълнителни категории като цветя, продукти за домашни любимци и специализирани магазини – всичко това през приложението на Wolt, с фокус върху удобството, надеждността и отличното потребителско изживяване.

„Бургас и Стара Загора са динамични градове със силна идентичност, енергичен градски живот, активни студентски общности, туризъм и процъфтяваща местна икономика. Това естествено води до по-високо търсене на качествени и удобни услуги – и именно тук идва Wolt,“ коментира Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България, който лично направи първите доставки в двата града.

Потребителите в Бургас и Стара Загора имат достъп до всички ключови функционалности на Wolt. Те включват възможност за планиране на поръчки за конкретен ден и час, комбиниране на продукти от различни търговци в една доставка, както и създаване на групови поръчки – функционалности, които се вписват естествено в ежедневието на домакинства, офиси и събирания с приятели.

Доставките в двата града ще се извършват всеки ден между 09:00 и 23:00 ч., като обхващат жилищни райони, офиси и обществени локации, в зависимост от достъпността.